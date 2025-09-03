快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

台中男酒後開車違停等代駕 酒測超標遭警送辦起訴

中央社／ 台中3日電

台中周姓男子日前與妻子外出用餐飲酒，雖已叫代駕返家，但他仍將車開出停車場違停路旁。警方巡邏發現周男在車上滿身酒氣，雖他強調無意圖上路，但經酒測超標仍依法送辦。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所員警8月9日凌晨1時13分巡邏至西區中美街時，發現一輛自小客車違停於行人穿越道上，車內駕駛身上散發濃厚酒氣，立即上前盤查。

警方查出，駕駛47歲周男當晚與妻子到中美街用餐飲酒，返家時妻子雖叫了代駕，周男仍將車開出地下停車場停在路口等候，遭巡邏員警查獲。

員警告知，酒後駕車須依法實施酒測，周男神情慌張，不斷強調自己無意圖開車上路，最終呼氣酒測值達每公升0.34毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦。台中地方檢察署日前已依法起訴周男。

警方提醒，酒駕最常見藉口包括「只是移車一下」或「車子沒開遠」，但只要在道路上駕駛車輛，無論距離長短，均屬酒駕行為，警方必須依法取締。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

妻子 酒測 違停

延伸閱讀

「繼承之戰」男星酒駕被逮捕！狼狽入獄「自毀前程吊銷駕照」

影／單親父讓男嬰坐副駕撞違停車翻車 通緝身分曝兒被帶走他情緒暴走

新光三越小北門店今試營運人潮湧現 台南警查處違停111件

「拖吊界蘇志燮」爆紅！28歲猛男帥到網友心甘情願違停 本尊回應了

相關新聞

影／台中醉漢暴打國中生賠償被告擺爛 無助母子求助民代

台中豐原二名男國中生二年前放學時，被一名醉漢拿酒瓶狂打，其中一名國中生被打到腦震盪心理有陰影，不敢再上學，法院最近判醉漢...

曾犯乾冰截肢詐保案 他助友「過火」燒傷又遭疑詐保興訟

廖姓男子曾與高中同學張男合謀，利用乾冰泡腳引發截肢詐領4103萬元保險金，因涉傷害成重傷、詐欺取財未遂等罪遭判刑，他先前...

亂來！色男解鎖大姨子手機看到「哺乳照」全下載收藏 賠20萬獲減刑

彰化縣陳姓男子因妻子不慎拿到姊姊手機，因手機鬧鐘響鈴，陳問妻解鎖密碼後，發現大姨子手機內有18張裸露乳暈的「哺乳照」，陳...

嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑

嘉義縣某游池擔任救生員曾姓男子結識泳池少年，在未違反意願下與8名少年發生口交、摸生殖器等性交或猥褻行為，他涉嫌以手機拍攝...

用電量突然比前年短少 台電揪出竊電住戶急掏錢和解

高雄林園區謝姓女子被台電發現家中用電異常短少，台電稽查後懷疑謝女竊電，謝女否認竊電，但仍與賠償台電8萬7000元電費和解...

逼迫接客日逾7人才獲休息…累死1印尼應召女 業者、經紀求刑6年

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。