台中男酒後開車違停等代駕 酒測超標遭警送辦起訴

台中周姓男子日前與妻子外出用餐飲酒，雖已叫代駕返家，但他仍將車開出停車場違停路旁。警方巡邏發現周男在車上滿身酒氣，雖他強調無意圖上路，但經酒測超標仍依法送辦。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所員警8月9日凌晨1時13分巡邏至西區中美街時，發現一輛自小客車違停於行人穿越道上，車內駕駛身上散發濃厚酒氣，立即上前盤查。

警方查出，駕駛47歲周男當晚與妻子到中美街用餐飲酒，返家時妻子雖叫了代駕，周男仍將車開出地下停車場停在路口等候，遭巡邏員警查獲。

員警告知，酒後駕車須依法實施酒測，周男神情慌張，不斷強調自己無意圖開車上路，最終呼氣酒測值達每公升0.34毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦。台中地方檢察署日前已依法起訴周男。

警方提醒，酒駕最常見藉口包括「只是移車一下」或「車子沒開遠」，但只要在道路上駕駛車輛，無論距離長短，均屬酒駕行為，警方必須依法取締。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康