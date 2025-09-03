尼泊爾補教老師種大麻 士院判10年6月驅逐出境

尼泊爾籍金姓補教老師涉與他人共同栽種291株大麻，市值逾2000萬元。士院日前依毒品危害防制條例，判處金男10年6月，刑滿或赦免後驅逐出境；同案馬男則判14年6月，可上訴。

根據士林地方法院判決書，金男與墨西哥籍聖姓補教老師（另案審結）、台灣籍馬男，自民國112年至113年間，先後在桃園及新北淡水等地種植大麻。金男與聖男負責栽種並將大麻風乾製成毒品，馬男則以「派對」或「團購」為暗號，透過通訊軟體販售給不特定人士。

檢警自113年底發起2波偵查行動，查扣291株大麻、成品與半成品及大麻種子，總重近2公斤，估算市值約新台幣2000萬餘元。檢方向法院聲押禁見馬男、聖男獲准，金男則發監執行。

士院審理期間，金男辯護人表示，金男是為了治療病痛，目的非販賣或分送他人；馬男辯護人則表示，馬男藉此治療厭食症，促進食欲，請求減刑。

士院認為，即使金男、馬男身心不適，仍應透過正規醫學治療，而非漠視政府杜絕毒品犯罪禁令，助長毒品氾濫歪風。考量金男始終坦承犯行，馬男就販賣毒品部分於審理才改口認罪，據此分別量刑。

士院依違反毒品危害防制條例製造第二級毒品罪，判處金男應執行有期徒刑10年6月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；馬男犯製造第二級毒品罪、販賣第二級毒品罪，判處應執行有期徒刑14年6月，本件可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885