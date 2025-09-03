不顧哀求「叫救護車」 北士科工地清潔工鐵管毆死同事遭起訴

清潔員潘男及張男日前在台北市北投士林科技園區某新建工程工地爆口角，潘持鐵管及徒手毆打張，張送醫後傷重不治，士林地檢署偵結認定潘男涉嫌刑法傷害致死罪，近日依刑事訴訟法、國民法官法起訴。

檢警調查，31歲潘男和47歲張男都是一間企業社派遣至台北市北投區某新建工程工地的臨時清潔員，兩人2025年5月11日下午3時許在工地地下1樓爆發口角衝突，潘男憤而持鍍鋅鐵管毆打張男雙腿，見張無力起身，再徒手毆打張頭部，持圓管毆打張胸臂、四肢、臀部。

張受傷後疼痛難忍，要求潘協助叫救護車，潘僅撥打電話給企業社姚姓負責人，稱工地內有人受傷，姚獲悉後致電工地陳姓副所長前往查看，並與潘一同將張抱到工地1樓，通知救護車到場處理；張送醫急救後，仍因腦損傷、血胸、肺栓塞及皮下軟組織出血等傷勢，於當天晚上6時20分傷重不治。

據悉，潘先前未涉刑案，與張並非舊識，案發當天疑似潘要求張做事，張認為潘「沒資格管」，口角衝突衍生命案。