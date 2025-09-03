涉洗錢200億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見

嘉義縣綽號「雨刷」的議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，8月31日出境前在桃園機場被捕，遭橋頭地檢署依洗錢防制法及組織犯罪防制條例加重洗錢等罪聲押禁見，昨天橋院歷經4個多小時審理，裁定羈押禁見。

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租屋處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。

據了解，警方查獲機房成員都各自居家工作，在查扣的相關電腦資料及手機，有涉嫌洗錢資料，清查出幫台灣、東南亞博弈網站洗錢，經手近200億元，如以1%水錢計算，估獲利逾2億元。

檢方5月間聲押蕭姓、李姓2男子獲准，深入追查發現，洗錢集團蕭姓男子曾與蔡政宜聯絡匯款，懷疑蔡是集團幕後操縱者，趁蔡政宜8月31日準備搭機出國，由航空警察局攔捕他。

與蔡政宜有關的水房遍布南部縣市，機房採打帶跑戰術，設點不久就會轉移陣地，且據點以高單價住宅為主，以免遭到辦案單位鎖定。

外傳蔡政宜近年靠水錢獲利豐厚，購入高雄亞灣區一間近億元豪宅並頻繁出入，也被列入搜索，不過經檢警清查，該房非登記蔡名下，是否採借名登記仍待釐清。