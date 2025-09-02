前「最美檢察官」看出病夫遭騙失房又被控殺人 高院定讞判決出爐

王姓夫妻與羅姓兄弟有債務糾紛，王妻依對方提議，將王名下房地以「夫妻贈與」方式過戶給她，再過戶給羅兄，詎料夫妻被要求搬走。王認為遭詐，拿短刀傷害羅兄身體，羅兄提告殺人未遂罪，有「最美檢察官」外號的新北地檢署前檢察官陳漢章改依傷害罪起訴。一審原判王10月徒刑，台灣高等法院改4月得易科罰金之刑，緩刑4年定讞。

法界人士指出，起訴檢察官應看得出「被告其實是被害人」，因此才將告訴罪名從「殺人未遂」改為普通傷害罪起訴，甚至還去偵辦遭傷害的「被害人」、錢莊業者重利罪。

王妻為解決債務問題，先依羅弟提議，把丈夫名下、位於新北市的房地透過夫妻贈與方式過戶給自己，再過戶給羅兄，後來因羅姓兄弟要求夫妻搬離，王發現「受騙」。2023年3月14日下午1點多，羅兄與王討論債務並要求夫妻搬走，雙方爆發口角衝突，王拿出擺在客廳的短刀，往羅兄的胸前、左手刺劃，羅兄身上有多處擦挫傷。

羅向三重警方提告殺人未遂，不過新北地檢署則認為是「傷害」，依傷害罪起訴王。

新北地院認為短刀刀鋒可刺、砍他人，但不是拿刀就是有殺人故意，須視個案來判斷。新北地院認為王因被要求搬走，一時心生憤慨才取刀刺人，且羅兄傷勢非致命，是否要取人性命大有疑問，更像是要「驅趕告訴人」。

一審審酌王妻與羅兄有債務問題，王未理性處理卻拿刀砍、刺，判他10月徒刑；王和檢察官皆上訴。

檢察官認為判10月徒刑過輕，王解釋因自己生病，將經濟交給妻子處理，不知道妻子為何要去借款，「一步步被騙」。

王說，當時羅姓男子一來便凶惡地說「如果不搬走、給我試試看」，妻子說他們都是「流氓、黑道」，他很慌張，才會拿刀子趕人，他在揮舞刀子時，刺到了對方的手。王並主張有自首，請求輕判。

高院審理發現，王在行凶後便報警並等候警察，依新北市警三重分局員警職務報告記載，警方到場時，王坐臥在客廳沙發上，並向警方坦承犯案經過及凶刀位置，符合刑法第62條自首減刑規定。

高院在判決中指出，羅姓兄弟經營當舖，以房屋二胎抵押方式辦理貸款為由，要求王妻將王名下房地設定抵押給羅弟；之後，王妻又依其指示，先將房地以配偶贈與方式過戶到自己名下，再以假買賣方式過戶給羅弟，最後又過戶給羅兄。羅兄還說出「就跟你說100萬搬走，晚1個月扣20萬，不搬你們試試看」，可見王是不忍自己辛苦一輩子所賺得、安身立命的房屋遭人侵奪才犯案。

因王罹病，長期在醫院追蹤治療，高院認為應該給予緩刑，並命緩刑期間內賠償羅兄12萬元，全案確定。