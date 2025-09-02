快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

前「最美檢察官」看出病夫遭騙失房又被控殺人 高院定讞判決出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

王姓夫妻與羅姓兄弟有債務糾紛，王妻依對方提議，將王名下房地以「夫妻贈與」方式過戶給她，再過戶給羅兄，詎料夫妻被要求搬走。王認為遭詐，拿短刀傷害羅兄身體，羅兄提告殺人未遂罪，有「最美檢察官」外號的新北地檢署前檢察官陳漢章改依傷害罪起訴。一審原判王10月徒刑，台灣高等法院改4月得易科罰金之刑，緩刑4年定讞。

法界人士指出，起訴檢察官應看得出「被告其實是被害人」，因此才將告訴罪名從「殺人未遂」改為普通傷害罪起訴，甚至還去偵辦遭傷害的「被害人」、錢莊業者重利罪。

王妻為解決債務問題，先依羅弟提議，把丈夫名下、位於新北市的房地透過夫妻贈與方式過戶給自己，再過戶給羅兄，後來因羅姓兄弟要求夫妻搬離，王發現「受騙」。2023年3月14日下午1點多，羅兄與王討論債務並要求夫妻搬走，雙方爆發口角衝突，王拿出擺在客廳的短刀，往羅兄的胸前、左手刺劃，羅兄身上有多處擦挫傷。

羅向三重警方提告殺人未遂，不過新北地檢署則認為是「傷害」，依傷害罪起訴王。

新北地院認為短刀刀鋒可刺、砍他人，但不是拿刀就是有殺人故意，須視個案來判斷。新北地院認為王因被要求搬走，一時心生憤慨才取刀刺人，且羅兄傷勢非致命，是否要取人性命大有疑問，更像是要「驅趕告訴人」。

一審審酌王妻與羅兄有債務問題，王未理性處理卻拿刀砍、刺，判他10月徒刑；王和檢察官皆上訴。

檢察官認為判10月徒刑過輕，王解釋因自己生病，將經濟交給妻子處理，不知道妻子為何要去借款，「一步步被騙」。

王說，當時羅姓男子一來便凶惡地說「如果不搬走、給我試試看」，妻子說他們都是「流氓、黑道」，他很慌張，才會拿刀子趕人，他在揮舞刀子時，刺到了對方的手。王並主張有自首，請求輕判。

高院審理發現，王在行凶後便報警並等候警察，依新北市警三重分局員警職務報告記載，警方到場時，王坐臥在客廳沙發上，並向警方坦承犯案經過及凶刀位置，符合刑法第62條自首減刑規定。

高院在判決中指出，羅姓兄弟經營當舖，以房屋二胎抵押方式辦理貸款為由，要求王妻將王名下房地設定抵押給羅弟；之後，王妻又依其指示，先將房地以配偶贈與方式過戶到自己名下，再以假買賣方式過戶給羅弟，最後又過戶給羅兄。羅兄還說出「就跟你說100萬搬走，晚1個月扣20萬，不搬你們試試看」，可見王是不忍自己辛苦一輩子所賺得、安身立命的房屋遭人侵奪才犯案。

因王罹病，長期在醫院追蹤治療，高院認為應該給予緩刑，並命緩刑期間內賠償羅兄12萬元，全案確定。

先前有「最美檢察官」外號的新北地檢署前檢察官陳漢章改依傷害罪起訴被控「殺人未遂」的王姓男子，王一審被判10月徒刑，台灣高等法院改4月得易科罰金之刑，緩刑4年定讞。圖／摘自樂樂律師·前樂檢臉書
先前有「最美檢察官」外號的新北地檢署前檢察官陳漢章改依傷害罪起訴被控「殺人未遂」的王姓男子，王一審被判10月徒刑，台灣高等法院改4月得易科罰金之刑，緩刑4年定讞。圖／摘自樂樂律師·前樂檢臉書

夫妻 檢察官

延伸閱讀

楊双子伴侶挺罷免遇襲 涉案女子依傷害罪起訴

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

律師劉韋廷接名門遺產案…卻偽造不實文書 判拘役並給緩刑定讞

角頭為討債殺人逃24年...連兒都不知他真名 判15年刑高院今續押

相關新聞

幫簽賭網站洗錢200億 職棒假球案首腦「雨刷」今收押禁見

職棒假球案首腦「雨刷」蔡政宜，成功當選縣議員後「洗白」，卻又涉入地下洗錢等案，前天蔡政宜計畫從桃園機場出境被拘提，橋頭檢...

前「最美檢察官」看出病夫遭騙失房又被控殺人 高院定讞判決出爐

王姓夫妻與羅姓兄弟有債務糾紛，王妻依對方提議，將王名下房地以「夫妻贈與」方式過戶給她，再過戶給羅兄，詎料夫妻被要求搬走。...

下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法

泰國籍女子Promin日前和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出她逾期居留遭移民署收容，近日網路又流出女子將10隻活生生倉...

金流曾遭查…「小英男孩」蹭沈榮津名號索賄？專案小組這樣說

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向綠能業者收賄百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，壹週刊今報...

縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她3歲幼女被燒死，一...

牛郎界「李到晛」夥員工打死人！承諾賠500萬一毛未付 家屬今求重判

台中一間牛郎店私人招待所去年初發生命案，有「台中牛郎界李到晛」的李姓負責人，不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。