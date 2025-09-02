涉冒名員工申請紓困貸款5百萬 士林攤商判刑1年

快訊

中央社／ 台北2日電

吳姓攤商涉嫌偽造16名員工的薪資名冊向銀行申請勞工紓困貸款，獲核貸共新台幣500萬元。士林地方法院今天依偽造私文書罪判處吳男有期徒刑1年，犯罪所得均沒收，本件可上訴。

勞動部為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的勞工，民國110年4月30日開辦「勞工紓困貸款」，合計100萬個貸款名額，每人最高可貸10萬元。

根據士林地方法院判決書，吳男為公有士林市場內3個攤位的負責人，涉嫌指示呂姓員工偽造16名員工的109年2月至4月的員工薪資名冊、聯合經營契約書等文件，向銀行申請紓困貸款，共獲核貸500萬元。

士林地院認為，吳男、呂男行為破壞銀行核准紓困貸款正確性，惡性非低，均應予非難；又考量吳男、呂男犯後一再飾詞狡辯、意圖脫免罪責，且迄未賠償銀行損失，判處吳男有期徒刑1年，呂男判刑10月，未扣案犯罪所得沒收，可上訴。

薪資 偽造文書

