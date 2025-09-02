幫簽賭網站洗錢200億 職棒假球案首腦「雨刷」今收押禁見

職棒假球案首腦「雨刷」蔡政宜，成功當選縣議員後「洗白」，卻又涉入地下洗錢等案，前天蔡政宜計畫從桃園機場出境被拘提，橋頭檢方昨複訊後聲押，橋頭地院今下午開庭，認定蔡有逃亡、串滅證之虞，裁定羈押禁見。

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租屋處當成洗錢機房據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜在幕後操盤。

檢警追查，蔡政宜負責幫台灣、東南亞多加簽賭網站洗錢，賭資進入集團指定帳戶後，再由旗下機房透過轉帳匯入指定人頭帳戶，再轉換成虛擬貨幣下車，粗估近兩年經手金流高達200億新台幣，以1％水錢換算，輕鬆入帳2億元。

檢方在5月間已經聲押蕭姓、李姓2男子獲准，近日見時機成熟，準備收網逮人，蔡政宜疑似收到風聲，上月31日準備從桃園機場出境，因檢方已提前境管，蔡出境前當場被移民署攔下，並交由警方拘提。

橋檢檢察官昨晚訊問後，認蔡政宜有違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例加重洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。