快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

泰國籍女子Promin日前和台灣男友分手驚動警方到場，被查出她逾期居留遭移民署收容，近日網路又流出女子將10隻活生生倉鼠沖入馬桶驚悚影片；台中地檢署表示高度重視，立即由檢察官指揮，今複訊女子認定涉嫌動保法，預計將迅速偵結起訴，女子也將面臨遣返。

網路流傳女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片引起公憤，台中警方向移民署借詢時，女子辯稱男友說要將老鼠拿去餵蛇，她一氣之下才全部沖進馬桶，警方詢後依動保法函送。

台中地檢表示，台中市政府函送逾期居留之泰國籍女子（27歲）違反動物保護法案件，檢方9月1日獲悉高 度重視，指派檢察官温雅惠指揮第二分局詢問女子、調查相關事證。

檢方說，檢察官今天訊問女子後，認定她涉嫌違反動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害及使動物遭受傷害致動物死亡、同法第27條之1前段之播送違反第6條影像等罪嫌。

檢方複訊將女子解還內政部移民署南投收容所續行收容程序。

網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法。圖／摘自Threads
網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，檢方認定她違反動保法。圖／摘自Threads

馬桶 動物 泰國 倉鼠 男友 分手 移民署 動保法 檢察官

延伸閱讀

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

【即時短評】違法不提中選會人事 行政院是忘了還是害怕想起來？

影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

相關新聞

下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法

泰國籍女子Promin日前和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出她逾期居留遭移民署收容，近日網路又流出女子將10隻活生生倉...

縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她3歲幼女被燒死，一...

金流曾遭查…「小英男孩」蹭沈榮津名號索賄？專案小組這樣說

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向綠能業者收賄百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，壹週刊今報...

牛郎界「李到晛」夥員工打死人！承諾賠500萬一毛未付 家屬今求重判

台中一間牛郎店私人招待所去年初發生命案，有「台中牛郎界李到晛」的李姓負責人，不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同...

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指，中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民...

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

台東某幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。