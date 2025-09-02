聽新聞
下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法
泰國籍女子Promin日前和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出她逾期居留遭移民署收容，近日網路又流出女子將10隻活生生倉鼠沖入馬桶驚悚影片；台中地檢署表示高度重視，立即由檢察官指揮，今複訊女子認定涉嫌動保法，預計將迅速偵結起訴，女子也將面臨遣返。
網路流傳女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片引起公憤，台中警方向移民署借詢時，女子辯稱男友說要將老鼠拿去餵蛇，她一氣之下才全部沖進馬桶，警方詢後依動保法函送。
台中地檢表示，台中市政府函送逾期居留之泰國籍女子（27歲）違反動物保護法案件，檢方9月1日獲悉高 度重視，指派檢察官温雅惠指揮第二分局詢問女子、調查相關事證。
檢方說，檢察官今天訊問女子後，認定她涉嫌違反動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害及使動物遭受傷害致動物死亡、同法第27條之1前段之播送違反第6條影像等罪嫌。
檢方複訊將女子解還內政部移民署南投收容所續行收容程序。
