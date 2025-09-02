金流曾遭查…「小英男孩」蹭沈榮津名號索賄？專案小組這樣說

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向綠能業者收賄百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，壹週刊今報導指出，鄭打著前副閣揆沈榮津頭銜在外招搖撞騙，專案小組表示，應是以他代表「經濟部」的姿態，而且他也確實具有相關身分。

據了解，專案小組以台南市前副市長顏純左四子顏大鈞案件為例，顏被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，甚至外傳他曾打著「賴清德是我乾爹」的名義在外走動，但顏並沒有任何總統府官方身分；可是鄭亦麟不一樣，鄭有行政院、經濟部的官方身分背景。

專案小組指出，當鄭亦麟與光電業者接觸時，由於他的身分，加上他展現的姿態，讓對方認為他就代表「經濟部」，在經濟部有足夠分量的話語權；鄭其實不須要特別抬出長官名義，更何況他有「小英男孩」的稱號，真的要提，豈不是連前總統都會提出來？

據了解，鄭亦麟確實出手闊綽、經常前往高檔餐廳消費，每月飲宴很多、開銷很大，信用卡帳單相當可觀；他也確實多次帶著大筆現金至銀行存款，帳戶內有不明金流進出，檢調為此曾清查包括沈榮津及與鄭相關的官員金流，指出「查金流是基本功夫，該查的都會查」。

據掌握，目前的事證僅指向鄭亦麟及其親友，檢調這次帶回的除了鄭的徐姓密友，還包括鄭的女朋友，都是列為被告，詳細涉案情節仍待調查；目前最明確的涉案情節是，鄭亦麟涉嫌在2022年間，以收賄198萬元的代價，協助東煒建設向下級單位台灣電力公司施壓，讓業者取得饋電容量。

東煒建設為了在內湖建設泓德能源共同投資的數據中心，需要大量電力才能啟用設備，但若沒有台電的電力配送網路，數據中心電腦無法運作；由於配電系統（俗稱饋線）容量額度有限，一般業者若依照流程向台電取得饋電容量，往往要經年累月，慢慢排隊。

東煒建設與泓德能源為加速取得饋電容量，請託鄭亦麟向台電施壓讓數據中心順利取得電力，展開商業用途；為此，東煒還支付每個月10萬元的顧問費，這些金流都是匯款進入鄭亦麟的弟弟私人帳號，但檢調準備搜索前夕，將相關嫌疑人列為境管對象時，發現鄭的弟弟已在境外。

據調查，鄭亦麟2023年11月確實曾出現在暗網資料中，自從當時流出的被監控者包括鄭，鄭便很少在手機講事情，讓檢調監聽蒐證不易，同時也懷疑他另外申辦新的門號；上月25日，檢調前往鄭位於敦化南路的20多層樓豪宅搜索時，鄭便是將新申辦的門號手機丟出窗外。

當時鄭面對檢調搜索，雖然嗆「知道我背後是誰嗎？」但仍交出2支手機給專案小組查扣，檢調早已查出他還有新辦門號手機，現場卻下落不明；鄭聲稱前一天去高雄參加宮廟農曆7月鬼門開法會，掉在法會現場，專案小組研判他故意隱藏最關鍵的手機，出動M化車定位追蹤。

據了解，專案小組當時在現場撥號，發現手機有通，再依其訊號確認就在鄭的豪宅附近；經在一樓地毯式搜尋，終於在車道口找到手機，研判鄭就是緊急從自家窗戶丟出，攔截關鍵手機讓專案小組士氣大振，目前持續破解以釐清鄭的涉案情節。

至於鄭亦麟是否涉及離岸風力發電，包括泓德能源與東煒建設在台南的光電案場；據掌握，鄭確實尚有不明資金來源待釐清，是否涉及更龐大的光電利益專案小組目前持續調查中。