縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她3歲幼女被燒死，一、二審皆依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪判鄧女拘役59日、20年徒刑。檢察官上訴。檢察官認為量刑過輕而上訴，台灣高等法院今代最高法院開羈押庭，鄧對檢方上訴表示「沒有意見」。

二審宣判後，鄧如惠（28歲）未上訴。高院今開訊問庭，鄧女對檢方上訴、是否繼續羈押無意見。

公設辯護人表示，鄧女無逃亡之虞，且有悔意，請法院審酌是否繼續羈押；檢察官則認為羈押原因及必要性俱在，請法院續押。是否繼續羈押，待合議庭評議。

前年2月7日上午9點多，游女（32歲）與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人爭執。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即以打火機點燃汽油，火勢迅速蔓延，造成母女嚴重燒傷。游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，女童葬身火場，游女的頭部、軀幹、四肢有2至3度燒傷，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

桃園地院國民法官庭審理時，鄧如惠坦承犯行，但她主張在LINE傳訊「我要把妳家炸了」僅是開玩笑，沒有恐嚇意圖，也不曾在女童抱枕灑汽油，認為與家庭暴力恐嚇安全罪無關。鄧女也說，游女返回房間要救女兒時，她沒有環抱游女阻擋。

一審認為鄧如惠潑油縱火除造成公共危險，也剝奪無辜的3歲女童生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品，游女也因嚴重燒燙傷，恐無法再當廚師，生計受影響，甚至燒毀的房屋也有還款壓力。鄧女生長於隔代教養家庭，有偏差行為，導致衝動型人格特質，鑑定評估若能長期接受心理輔導，並有乾媽持續的非正式支持系統，會讓矯正教化和再社會化的可能性提高、再犯風險降低，因此判有期徒刑。

檢察官上訴主張鄧如惠在房屋起火時，伸手拉抱游女，是為了阻止游女返回3樓救出女兒，原判決此部分認定有誤，且一審量刑時偏採對被告有利的資料，但高院認為檢方所指不足採信，因此駁回。