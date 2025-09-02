牛郎界「李到晛」夥員工打死人！承諾賠500萬一毛未付 家屬今求重判

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一間牛郎店私人招待所去年初發生命案，有「台中牛郎界李到晛」的李姓負責人，不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同吳姓員工痛毆王，王傷重不治，一審分判二人12年、11年徒刑，台中高分院今開準備程序庭，家屬委任律師指控，吳名下無財產、李承諾要賠500萬元，迄今一毛未付，不原諒二人，請求重判。

今天台中高分院開準備程序庭，提訊涉案吳姓男子，吳與律師主張聲請法醫出庭擔任鑑定人，釐清王男死因是否為徒手攻擊造成，吳男也說，有誠意賠償家屬，但他名下無財產，家屬也無力支援他，若他可假釋出獄，將以每月1.5萬元賠償給死者家屬。

不過檢方認為，法醫在死因鑑定報告已寫得十分詳細，死者死因就是鈍力或鈍器，沒有傳喚法醫必要，吳男有無重傷害致死的不確定故意，是法官依權認定事項，法醫無從認定，也認為原審量刑過重，請求重判。

死者家屬的委任律師則說，吳男雖稱要賠償家屬，但仍未給付任何款項，而李男則是在一審承諾要賠償家屬500萬元，取得家屬原諒，不過第一期要付的300萬元，截至一審審結後，一毛未給，家屬不願意原諒二人，請求加重量刑。

起訴指出，李男（27歲）是北區中清路私人招待所負責人，雇用員工吳姓男子（25歲），死者王男（22歲）過去也在招待所任職，上班期間多次同意酒客賒帳，累積60多萬元賒帳款，協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，並在2023年11月將王辭退。

後來李男為向王催討債務，2024年1月12日命吳姓員工將王男帶回招待所，李不滿王仍藉詞拖欠債務起口角，李、吳輪番以徒手、腳踹，朝王男頭部、臉部及身體痛毆，王被打到腦出血重傷住院5天死亡，李男案發還將監視器格式化想滅證，檢方依傷害致死罪嫌起訴李、吳。

一審依重傷害致死罪，分判李、吳二人12年、11年徒刑，全案檢方、被告都上訴台中高分院，今開準備程序庭。

台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審今開準備程序庭。示意圖／AI生成
台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審今開準備程序庭。示意圖／AI生成
台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審今開準備程序庭。圖／本報資料照
台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審今開準備程序庭。圖／本報資料照

