楊双子伴侶挺罷免遇襲 涉案女子依傷害罪起訴

中央社／ 新北2日電

作家楊双子的伴侶賴庭荷7月間在新北市中和區參與罷團宣講時，遭反罷方蘇姓女子攻擊，造成賴庭荷的下巴、手臂等處受挫傷，新北地檢署近日依傷害罪起訴蘇女。

根據檢警調查，今年7月11日傍晚5時許，罷免團體在4號公園前舉行舉牌宣講活動期間發生衝突，73歲蘇姓女子對參與罷免活動的賴庭荷大罵，並徒手拍打賴庭荷的手機，導致手機撞擊到賴庭荷下巴，蘇女之後抓住賴庭荷右手，導致賴庭荷的下巴、右側前臂及右側手腕挫傷。

檢方勘驗現場錄影光碟及翻拍照片等資料，依刑法傷害罪將蘇女起訴。對於蘇女被控公然侮辱部分，檢方表示，蘇女對賴庭荷稱「你是民進黨，你顛倒黑白」等語，現場錄影未錄到，且蘇女否認曾說此語，因此除告訴人指控外，無其他證據證明。

另外，有關蘇女被控涉犯選罷法之以強暴妨害他人為罷免案提議、連署部分，檢方認為，蘇女在表達政治立場過程中，不滿遭拍攝而拍打手機等行為，難認意在妨害他人為罷免案提議、連署而為。

