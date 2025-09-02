快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

台東某國小特教班施暴案 2師遭求4年、6年10月重刑

中央社／ 台東縣2日電

台東某國小學前特教班施暴案，台東地檢署偵查終結，針對涉案4人提起公訴，同時對被告高姓、宋姓教師求處有期徒刑6年10月及4年不等的重刑。示意圖／AI生成
台東某國小學前特教班施暴案，台東地檢署偵查終結，針對涉案4人提起公訴，同時對被告高姓、宋姓教師求處有期徒刑6年10月及4年不等的重刑。示意圖／AI生成

台東某國小學前特教班施暴案，台東地檢署偵查終結，針對涉案4人提起公訴，同時對被告高姓、宋姓教師求處有期徒刑6年10月及4年不等的重刑。

台東地方檢察署今天表示，日前接獲台東縣某幼兒園（特教班）學童遭不當對待事件，隨即組成專案小組，由檢察官林靖蓉指揮台東縣警察局等單位深入調查，釐清犯罪事實，經調閱相關監視錄影器，逐一比對被害人遭到不當對待情節，發現被害學童高達6人。

台東地檢署日前偵查終結，被告幼兒園教師高姓、宋姓及幼兒園教師助理員黃姓、丘姓等4人所為，施以凌虐或以他法足以妨害被害人身心健全或發育，均涉及刑法第286條第1項妨害幼童發育、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項及刑法第304條第1項之成年人故意對兒童強制等罪嫌，宋姓教師另涉有偽造文書罪嫌，提起公訴，同時就被告高姓、宋姓每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之重刑。

台東地檢署指出，兒童權利公約及兒童權利公約施行法已實施多年，為健全兒少身心發展，落實保障及促進兒少權利，依法查辦，勿枉勿縱，絕無寬貸。

台東縣政府在5月因高姓老師涉施暴，依據幼兒教育及照顧法第50條規定，處以新台幣60萬元最高罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，且終身不得擔任教保相關服務人員；宋姓教師也涉霸凌，處以24萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，同時解聘，且3年不得聘任為教保相關服務人員。宋姓教師另知悉有老師施暴未通報，再處以5萬元罰鍰，共罰29萬元。

台東 教師 幼兒園

延伸閱讀

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

台積電2奈米洩密案移審智財法院 3內鬼工程師裁定續羈押禁見

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

北市副議長葉林傳涉圖利、賭博 北檢起訴求重刑

相關新聞

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指，中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民...

金流曾遭查…「小英男孩」蹭沈榮津名號索賄？專案小組這樣說

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟涉向綠能業者收賄百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，壹週刊今報...

縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她3歲幼女被燒死，一...

牛郎界「李到晛」夥員工打死人！承諾賠500萬一毛未付 家屬今求重判

台中一間牛郎店私人招待所去年初發生命案，有「台中牛郎界李到晛」的李姓負責人，不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同...

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

台東某幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒...

原民拿獵槍打爆鄰居頭 被害家屬恨：被書記官勸別上訴「他竟上訴」

新竹尖石黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。