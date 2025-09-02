台東某國小特教班施暴案 2師遭求4年、6年10月重刑

台東某國小學前特教班施暴案，台東地檢署偵查終結，針對涉案4人提起公訴，同時對被告高姓、宋姓教師求處有期徒刑6年10月及4年不等的重刑。示意圖／AI生成

台東某國小學前特教班施暴案，台東地檢署偵查終結，針對涉案4人提起公訴，同時對被告高姓、宋姓教師求處有期徒刑6年10月及4年不等的重刑。

台東地方檢察署今天表示，日前接獲台東縣某幼兒園（特教班）學童遭不當對待事件，隨即組成專案小組，由檢察官林靖蓉指揮台東縣警察局等單位深入調查，釐清犯罪事實，經調閱相關監視錄影器，逐一比對被害人遭到不當對待情節，發現被害學童高達6人。

台東地檢署日前偵查終結，被告幼兒園教師高姓、宋姓及幼兒園教師助理員黃姓、丘姓等4人所為，施以凌虐或以他法足以妨害被害人身心健全或發育，均涉及刑法第286條第1項妨害幼童發育、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項及刑法第304條第1項之成年人故意對兒童強制等罪嫌，宋姓教師另涉有偽造文書罪嫌，提起公訴，同時就被告高姓、宋姓每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之重刑。

台東地檢署指出，兒童權利公約及兒童權利公約施行法已實施多年，為健全兒少身心發展，落實保障及促進兒少權利，依法查辦，勿枉勿縱，絕無寬貸。

台東縣政府在5月因高姓老師涉施暴，依據幼兒教育及照顧法第50條規定，處以新台幣60萬元最高罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，且終身不得擔任教保相關服務人員；宋姓教師也涉霸凌，處以24萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，同時解聘，且3年不得聘任為教保相關服務人員。宋姓教師另知悉有老師施暴未通報，再處以5萬元罰鍰，共罰29萬元。