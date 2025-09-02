空軍神箭營區官兵上網簽賭 新北檢聲請簡易判決

快訊

中央社／ 新北2日電

新北市泰山神箭營區一名官兵多次在營區上賭博網站下注簽賭，儲值金額逾30萬元，案經新北憲兵隊移送，新北地檢署以違反陸海空軍刑法聲請簡易判決。

新北地方檢察署起訴書指出，余男為空軍防空暨飛彈第631營第1連射控組長，駐地在新北市泰山區神箭營區。114年2月至4月間，余男多次在營區及桃園住處上賭博網站投注百家樂、職業運動項目，共儲值新台幣30餘萬元、出金約20萬5千元。

案經新北憲兵隊移送新北地檢署偵辦，檢方表示，余男對犯罪行為坦承不諱，且證人筆錄、帳戶交易明細等證據皆與余男自白相符，足以認定其犯行。

檢方指出，余男行為時為現役軍人，涉犯陸海空軍刑法在營區賭博財物罪，以及刑法第266條以網際網路賭博財物罪。余男以一行為犯數罪名，從一重以營區賭博財物罪論處，聲請簡易判決。

陸海空軍刑法第75條規定，在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物者，處6月以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金。

賭博 空軍

