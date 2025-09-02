罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指，中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視應連帶賠償200萬元，另周女須單獨賠償20萬元；民視已支付趙少康205萬餘元，而向周女提告請求清償債務150萬元，台北地方法院今開庭，周玉蔻聲稱自己只領主持費，民視審核出錯，「我沒有告它就已經很好了」。

周玉蔻庭上表示，她只有領節目主持費用，且節目有廣告、YouTube收益，所有相關金錢的支出，本來都應該由民視負全責。她說，法官，主持人才領一點點的主持費，民視自己審核出錯，「我沒有告它就已經很好了」。

民視委任律師指出，因另案確定判決民視、周玉蔻要連帶賠償200萬元，民視第一次加計利息已支付給趙少康102萬6663元，第二次再支付103萬1359萬元，總共已付出205萬8022元。依照民視和周玉蔻的合約規定，如周女造成民視損害，民視可以請求損害賠償，因此提告一部請求周女賠償150萬元。

周玉蔻委任律師則認為，合約並未規定連帶賠償內部應如何分擔，且本案依民法第280條但書規定，民視請求損害賠償，是由民視單獨負責是由所致，因此民視應全數負擔賠償金。

周女律師說，節目是預錄的，民視節目播出與否、播出內容都是由民視決定的，周玉蔻只是節目主持人，信賴民視審核，若有第三人請求損害賠償，應是由民視單獨負擔。

周女律師表示，確定判決是指「辣新聞152」節目要賠償200萬元，周玉蔻僅單獨賠償20萬元；再者，周玉蔻主持節目費用僅1萬5000元，要的話也僅需負擔1.5萬元，至於相關主張會再具狀。

民事律師則反駁，確定判決是針對周玉蔻在放言傳媒、個人臉書及民視節目「辣新聞152」，20萬元是針對周女在個人媒體及臉書的發文，不能把20萬元與連帶賠償的200萬元相互比較。法官庭末諭知11月11日再開庭。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目，法院認為周玉蔻在臉書和節目上說「不認骨血，拋妻棄子」等言論並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視也應負共同侵權責任，判周女應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元確定。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報資料照片

民視 提告 周玉蔻 趙少康

