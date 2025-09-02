聽新聞
台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑
台東某幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒控相關單位不作為。台東地檢署今表示，此案受害學童高達6人，高姓等4名教保員及助理員依法起訴，最高求處6年10個月重刑。
今年初某鄉鎮幼兒園家長發現小孩身上有傷，調閱監視器畫面發現疑為教保員施虐，多名孩童受害，孩童家長陸續向縣議員黃治維、立委伍麗華等民代陳情，並在記者會上控訴校方及縣府態度消極，導致小孩身心受創甚鉅，台東地檢署組專案小組展開調查。
台東地檢署表示，經調閱相關監視錄影器逐一比對，發現被害學童高達6人，日前偵查終結，幼兒園高姓及宋姓教保員，黃姓及丘姓助理員共4人涉案。
地檢署說，高等4人均涉及刑法第286條第1項之妨害幼童發育，兒童及少年權益與福利保障法第112條第1項，及刑法第304條第1項之成年人故意對兒童強制等罪嫌，宋姓教保員另涉偽造文書（家長同意書）罪嫌，提起公訴，高、宋每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之重刑。
