台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

台東某幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒控相關單位不作為。台東地檢署今表示，此案受害學童高達6人，高姓等4名教保員及助理員依法起訴，最高求處6年10個月重刑。

今年初某鄉鎮幼兒園家長發現小孩身上有傷，調閱監視器畫面發現疑為教保員施虐，多名孩童受害，孩童家長陸續向縣議員黃治維、立委伍麗華等民代陳情，並在記者會上控訴校方及縣府態度消極，導致小孩身心受創甚鉅，台東地檢署組專案小組展開調查。

台東地檢署表示，經調閱相關監視錄影器逐一比對，發現被害學童高達6人，日前偵查終結，幼兒園高姓及宋姓教保員，黃姓及丘姓助理員共4人涉案。