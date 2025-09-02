快訊

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒控相關單位不作為。台東地檢署今表示，此案受害學童高達6人，高姓等4名教保員及助理員依法起訴，最高求處6年10個月重刑。

今年初某鄉鎮幼兒園家長發現小孩身上有傷，調閱監視器畫面發現疑為教保員施虐，多名孩童受害，孩童家長陸續向縣議員黃治維、立委伍麗華等民代陳情，並在記者會上控訴校方及縣府態度消極，導致小孩身心受創甚鉅，台東地檢署組專案小組展開調查。

台東地檢署表示，經調閱相關監視錄影器逐一比對，發現被害學童高達6人，日前偵查終結，幼兒園高姓及宋姓教保員，黃姓及丘姓助理員共4人涉案。

地檢署說，高等4人均涉及刑法第286條第1項之妨害幼童發育，兒童及少年權益與福利保障法第112條第1項，及刑法第304條第1項之成年人故意對兒童強制等罪嫌，宋姓教保員另涉偽造文書（家長同意書）罪嫌，提起公訴，高、宋每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之重刑。

台東地檢署組專案小組調查幼兒園虐童案，此案偵查終結，高姓及宋姓教保員，黃姓及丘姓助理員共4人涉案。圖／取自台東地檢署官網
台東地檢署組專案小組調查幼兒園虐童案，此案偵查終結，高姓及宋姓教保員，黃姓及丘姓助理員共4人涉案。圖／取自台東地檢署官網

台東 教保員 幼兒園

相關新聞

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指，中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民...

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

台東某幼兒園年初發生虐童事件，今年4月立委會同受害家長開記者會指控，教保員將幼童重摔在地，腳踹、抓頭及撞牆等粗暴舉動，怒...

原民拿獵槍打爆鄰居頭 被害家屬恨：被書記官勸別上訴「他竟上訴」

新竹尖石黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障...

彰化律師擁12萬訂閱YT頻道 遭直播主諷「冬瓜武大郎」獲賠30萬

彰化縣蕭姓律師經營YT頻道有12萬人訂閱，與馬姓男子經營的YT頻道有糾紛，馬涉在其頻道「〇〇虎」、「〇〇休息站」，以「冬...

「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

台北市北投「皇池溫泉御膳館」2023年間爆出遭林姓男子潛入偷拍性影像並上傳網路論壇「創意私房」販售，事件曝光顧客人人自危...

虐殺仇人丟包還PO網上傳行凶畫面 主嫌賠300萬和解判關15年半定讞

男子楊家豪、陳子易、張柏彥前年在台南大舞廳飲酒，與任姓男子發生口角、肢體衝突，楊等人不滿任事後在臉書寫下恐嚇文字，拿球棒...

