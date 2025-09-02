彰化律師擁12萬訂閱YT頻道 遭直播主諷「冬瓜武大郎」獲賠30萬

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣蕭姓律師經營YT頻道有12萬人訂閱，與馬姓男子經營的YT頻道有糾紛，馬涉在其頻道「〇〇虎」、「〇〇休息站」，以「冬瓜」、「媽寶」等言論諷刺蕭，還標註蕭姓名，甚至慫恿網友以「冬瓜武大郎」、「哥布林法師」、「法律豬」等帳號名稱，辱罵蕭男，蕭蒐證後提告，台中高分院近日審結，判馬得賠30萬元，全案確定。

蕭姓律師向法院提出損害賠償告訴，主張馬姓男子是YT頻道「〇〇虎」、「〇〇休息站」的直播主，但卻在2021年至2023年間，為求其節目話題與流量，涉在頻道內以「冬瓜」、「媽寶」、「不太專業的傢伙」等言論，諷刺蕭，甚至還提及蕭父是某技術學院校董，家族有股分，暗指蕭靠家族關係，擔任大學講師，損害其名譽。

另外蕭也指出，馬開設「〇〇休息站」設置24小時聊天室，以標註他姓名的方式，慫恿網友以汙衊字眼取名，用來辱罵蕭男的姓名、職業、外型等等，網友取名包括「冬瓜武大郎」、「哥布林法師」、「法律豬」、「斜教敗訴律師」、「鞋墊哥」、「律師不博起」，也協助網友置頂分享不實影片，認為馬身為頻道管理者，卻助長網友不實發言，屬於共同侵權行為之人，求償60萬元。

彰化地院審理時，馬男辯稱，蕭主張，頻道是網友講八卦的地方，網友所為他無法驅使或限制，不應歸責於他，另外蕭所指控的事項，他認為是合理意見表達與事實陳述，且部分蕭男主張侵權行為時間，已超過2年，逾越時效，不能主張侵權。

法官認定，蕭主張的侵權行為時間，都未超過兩年，馬無從免除其損害賠償責任，另外根據蕭主張的侵權事項中，部分內容已構成侵權，需負損害賠償責任。

另外有關網友在其管理頻道，以帳號名稱諷刺、辱罵蕭男行為，考量網友暱稱有輕蔑、貶抑之意，使用字眼過於偏激不堪，專以指涉蕭男為目的，雖然網友暱稱不是馬男所使用，但馬男開設「〇〇休息站」的目的，即是在辱罵蕭男，認定需負共同侵權行為的責任。

法官考量雙方經濟狀況、資力等情狀，以及馬男侵權行為的次數、狀況後，判馬需賠30萬元。

馬男不服提出上訴，台中高分院近日審結，仍認定馬有侵權行為，且一審判賠金額適當，馬男上訴無理由，予以駁回，全案確定。

彰化縣蕭姓律師指控馬姓男子經營的YT頻道，侵害其名譽權，台中高分院近日審結，判馬需賠30萬元確定。圖／本報系資料照
彰化縣蕭姓律師指控馬姓男子經營的YT頻道，侵害其名譽權，台中高分院近日審結，判馬需賠30萬元確定。圖／本報系資料照

