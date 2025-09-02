快訊

「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投「皇池溫泉御膳館」2023年間爆出遭林姓男子潛入偷拍性影像並上傳網路論壇「創意私房」販售，事件曝光顧客人人自危，林男今年遭判刑5年6月，未料皇池去年底再有一名高姓男子在大眾池偷拍6人裸身影像，檢方偵結依個資法起訴。

起訴指出，高男去年底在皇池大眾池內，趁陌生6人裸身泡湯時，以毛巾包覆手機掩飾拍攝6人臉部、身體、性器官等，6人發覺後報警處理；高男事後坦承犯行，警方從他手機裡發現偷拍照片32張，詢後依法送辦。

檢方認定，高男涉嫌刑法「無故竊錄他人非公開活動」、「無故竊錄他人性影像」等罪，雖與6人和解，仍違反個人資料保護法「非公務機關未依規定蒐集個人資料罪」，屬非告訴乃論之罪，偵結依法起訴，建請法院宣告沒收扣案手機。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
偷拍 人資 創意私房

相關新聞

原民拿獵槍打爆鄰居頭 被害家屬恨：被書記官勸別上訴「他竟上訴」

新竹尖石黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障...

彰化律師擁12萬訂閱YT頻道 遭直播主諷「冬瓜武大郎」獲賠30萬

彰化縣蕭姓律師經營YT頻道有12萬人訂閱，與馬姓男子經營的YT頻道有糾紛，馬涉在其頻道「〇〇虎」、「〇〇休息站」，以「冬...

「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

台北市北投「皇池溫泉御膳館」2023年間爆出遭林姓男子潛入偷拍性影像並上傳網路論壇「創意私房」販售，事件曝光顧客人人自危...

虐殺仇人丟包還PO網上傳行凶畫面 主嫌賠300萬和解判關15年半定讞

男子楊家豪、陳子易、張柏彥前年在台南大舞廳飲酒，與任姓男子發生口角、肢體衝突，楊等人不滿任事後在臉書寫下恐嚇文字，拿球棒...

台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」

台中市賴姓男子與一名已婚檳榔攤人妻有婚外情，曾發生性行為，賴男案中竊錄後，因不滿人妻提分手，賴男除恐嚇散布性愛影片、找有...

職棒簽賭主謀「雨刷」蔡政宜洗白當縣議員 涉洗錢被聲押

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中...

