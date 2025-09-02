聽新聞
0:00 / 0:00
「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴
台北市北投「皇池溫泉御膳館」2023年間爆出遭林姓男子潛入偷拍性影像並上傳網路論壇「創意私房」販售，事件曝光顧客人人自危，林男今年遭判刑5年6月，未料皇池去年底再有一名高姓男子在大眾池偷拍6人裸身影像，檢方偵結依個資法起訴。
起訴指出，高男去年底在皇池大眾池內，趁陌生6人裸身泡湯時，以毛巾包覆手機掩飾拍攝6人臉部、身體、性器官等，6人發覺後報警處理；高男事後坦承犯行，警方從他手機裡發現偷拍照片32張，詢後依法送辦。
檢方認定，高男涉嫌刑法「無故竊錄他人非公開活動」、「無故竊錄他人性影像」等罪，雖與6人和解，仍違反個人資料保護法「非公務機關未依規定蒐集個人資料罪」，屬非告訴乃論之罪，偵結依法起訴，建請法院宣告沒收扣案手機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言