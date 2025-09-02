「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

台北市北投「皇池溫泉御膳館」2023年間爆出遭林姓男子潛入偷拍性影像並上傳網路論壇「創意私房」販售，事件曝光顧客人人自危，林男今年遭判刑5年6月，未料皇池去年底再有一名高姓男子在大眾池偷拍6人裸身影像，檢方偵結依個資法起訴。

起訴指出，高男去年底在皇池大眾池內，趁陌生6人裸身泡湯時，以毛巾包覆手機掩飾拍攝6人臉部、身體、性器官等，6人發覺後報警處理；高男事後坦承犯行，警方從他手機裡發現偷拍照片32張，詢後依法送辦。