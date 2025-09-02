虐殺仇人丟包還PO網上傳行凶畫面 主嫌賠300萬和解判關15年半定讞

男子楊家豪、陳子易、張柏彥前年在台南大舞廳飲酒，與任姓男子發生口角、肢體衝突，楊等人不滿任事後在臉書寫下恐嚇文字，拿球棒、藤條、塑膠棒痛毆任，還將過程上傳網路，最終任傷重身亡。楊以300萬元和家屬達成和解，最高法院依傷害致死罪判楊15年6月徒刑定讞。

另外，陳子易以5萬元、張柏彥以20萬元與家屬和解，最高法院也依傷害致死罪判陳12年6月、張11年6月徒刑確定。

楊家豪、陳子易因與任姓男子前年7月9日凌晨在台南大舞廳口角互毆糾紛，得知任於臉書書寫欲對自己不利的文字，楊家豪與陳子易、張柏彥夥同其他人，先於同日晚上10時將任強押到四草茶行的KTV包廂，再分別拿棒球棒、藤條、塑膠條等物毆打任，並拍攝毆打任的過程上傳網路，任因遭多人接連毆打倒地，經現場急救無效而死亡。

一審依傷害致死等罪判楊家豪無期徒刑，褫奪公權終身；陳子易16年4月徒刑；張柏彥犯傷害致死罪判刑14年10月。

案件上訴，二審指出，楊家豪一審否認犯行，但二審已坦承犯行。又楊等3人於二審審理中，已與被害人家屬調解成立，楊已給付家屬300萬元、陳給付5萬元、張則給付20萬元，攸關3人量刑基礎，3人上訴主張原審量刑過重，有理由。

二審審酌楊等3人犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段等一切情狀，及尊重一審國民法官量刑價值觀，認不宜過輕，依傷害致死等罪改判楊15年6月徒刑、陳12年6月徒刑、張11年6月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。