聽新聞
0:00 / 0:00
台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」
台中市賴姓男子與一名已婚檳榔攤人妻有婚外情，曾發生性行為，賴男案中竊錄後，因不滿人妻提分手，賴男除恐嚇散布性愛影片、找有前科歹徒處理人妻與其丈夫外，還傳訊人夫「問她是不是曾掰開〇〇讓我用情趣用品處理」等語，賴遭判刑1年5月確定，民事部分，二審近日審結，判賴要賠人妻115萬元，不得上訴。
判決指出，賴姓男子曾在去年4月間與一名經營檳榔攤的人妻有婚外情，二人曾在租屋處發生性關係，賴男趁人妻不注意時，以手機竊錄二人性行為的過程，後來人妻與賴男分手，賴不甘金錢損失與感情糾紛，萌生報復念頭。
賴男先在同年7月間，傳訊恐嚇「我會讓妳生意做不了」、「讓妳無法抬頭做人」、「準備什麼要廣告車貼出來？聲音放出來一條妨害風化而已」，揚言要公開散布性愛影片，另外也傳訊「上面真的出來喬的人，叫出名號剛出來不到3年，關20至30年左右隨便問都知道誰」等語，暗示要找有前科素行的人出面。
賴男後續又在同年7月間，以通訊軟體傳訊給人夫，告知「你去問她（人妻）是不是有用手掰開〇〇，讓我用情趣用品處理她」，接著又傳他與人妻拍攝的性愛影片給人夫。
賴男不善罷干休，同年8月間前往人妻住處，攔下人妻轎車後，持鐵棍揮舞，作勢要毀損人妻轎車，人妻拿出手機蒐證，賴還強行拉開轎車車門，欲搶奪人妻手機，犯行後隔天又打電話給人妻，恐嚇「昨天有沒有睡不著」、「不怕死我看到誰就直接撞他」、「頂多事情搞完我被關而已」
人妻向法院聲請保護令後，賴男仍無視保護令，不斷以電話、傳訊等方式，騷擾人妻，人妻受不了報警。
此案一審依妨害自由、恐嚇等罪，判賴男2年徒刑，全案上訴台中高分院後，改判1年5月徒刑，另外民事部分，人妻求償115萬元，台中高分院近日審結，判賴男得賠115萬元，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言