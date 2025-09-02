台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」

台中市賴姓男子與一名已婚檳榔攤人妻有婚外情，曾發生性行為，賴男案中竊錄後，因不滿人妻提分手，賴男除恐嚇散布性愛影片、找有前科歹徒處理人妻與其丈夫外，還傳訊人夫「問她是不是曾掰開〇〇讓我用情趣用品處理」等語，賴遭判刑1年5月確定，民事部分，二審近日審結，判賴要賠人妻115萬元，不得上訴。

判決指出，賴姓男子曾在去年4月間與一名經營檳榔攤的人妻有婚外情，二人曾在租屋處發生性關係，賴男趁人妻不注意時，以手機竊錄二人性行為的過程，後來人妻與賴男分手，賴不甘金錢損失與感情糾紛，萌生報復念頭。

賴男先在同年7月間，傳訊恐嚇「我會讓妳生意做不了」、「讓妳無法抬頭做人」、「準備什麼要廣告車貼出來？聲音放出來一條妨害風化而已」，揚言要公開散布性愛影片，另外也傳訊「上面真的出來喬的人，叫出名號剛出來不到3年，關20至30年左右隨便問都知道誰」等語，暗示要找有前科素行的人出面。

賴男後續又在同年7月間，以通訊軟體傳訊給人夫，告知「你去問她（人妻）是不是有用手掰開〇〇，讓我用情趣用品處理她」，接著又傳他與人妻拍攝的性愛影片給人夫。

賴男不善罷干休，同年8月間前往人妻住處，攔下人妻轎車後，持鐵棍揮舞，作勢要毀損人妻轎車，人妻拿出手機蒐證，賴還強行拉開轎車車門，欲搶奪人妻手機，犯行後隔天又打電話給人妻，恐嚇「昨天有沒有睡不著」、「不怕死我看到誰就直接撞他」、「頂多事情搞完我被關而已」

人妻向法院聲請保護令後，賴男仍無視保護令，不斷以電話、傳訊等方式，騷擾人妻，人妻受不了報警。