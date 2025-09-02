快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子與一名已婚檳榔攤人妻有婚外情，曾發生性行為，賴男案中竊錄後，因不滿人妻提分手，賴男除恐嚇散布性愛影片、找有前科歹徒處理人妻與其丈夫外，還傳訊人夫「問她是不是曾掰開〇〇讓我用情趣用品處理」等語，賴遭判刑1年5月確定，民事部分，二審近日審結，判賴要賠人妻115萬元，不得上訴。

判決指出，賴姓男子曾在去年4月間與一名經營檳榔攤的人妻有婚外情，二人曾在租屋處發生性關係，賴男趁人妻不注意時，以手機竊錄二人性行為的過程，後來人妻與賴男分手，賴不甘金錢損失與感情糾紛，萌生報復念頭。

賴男先在同年7月間，傳訊恐嚇「我會讓妳生意做不了」、「讓妳無法抬頭做人」、「準備什麼要廣告車貼出來？聲音放出來一條妨害風化而已」，揚言要公開散布性愛影片，另外也傳訊「上面真的出來喬的人，叫出名號剛出來不到3年，關20至30年左右隨便問都知道誰」等語，暗示要找有前科素行的人出面。

賴男後續又在同年7月間，以通訊軟體傳訊給人夫，告知「你去問她（人妻）是不是有用手掰開〇〇，讓我用情趣用品處理她」，接著又傳他與人妻拍攝的性愛影片給人夫。

賴男不善罷干休，同年8月間前往人妻住處，攔下人妻轎車後，持鐵棍揮舞，作勢要毀損人妻轎車，人妻拿出手機蒐證，賴還強行拉開轎車車門，欲搶奪人妻手機，犯行後隔天又打電話給人妻，恐嚇「昨天有沒有睡不著」、「不怕死我看到誰就直接撞他」、「頂多事情搞完我被關而已」

人妻向法院聲請保護令後，賴男仍無視保護令，不斷以電話、傳訊等方式，騷擾人妻，人妻受不了報警。

此案一審依妨害自由、恐嚇等罪，判賴男2年徒刑，全案上訴台中高分院後，改判1年5月徒刑，另外民事部分，人妻求償115萬元，台中高分院近日審結，判賴男得賠115萬元，全案確定。

台中市賴姓男子與檳榔攤人妻有染，涉拍攝性愛影片、傳訊恐嚇、妨害自由，二審判賴1年5月、賠償115萬元確定。圖／AI生成
台中市賴姓男子與檳榔攤人妻有染，涉拍攝性愛影片、傳訊恐嚇、妨害自由，二審判賴1年5月、賠償115萬元確定。圖／AI生成

恐嚇 性愛 人夫

延伸閱讀

台中男染八大理K人妻鬧出人命 綠帽夫提告 他反控「仙人跳」得賠

沖繩自駕刮傷「被租車公司求償6萬元」 人妻嘆：以後保險要全保

人妻寄卡給詐團 她將婚姻失敗、同事霸凌全賴車手頭上 索500萬敗訴

婚後老公狂撒錢負擔家庭支出超貼心？ 人妻得知1真相秒心碎

相關新聞

虐殺仇人丟包還PO網上傳行凶畫面 主嫌賠300萬和解判關15年半定讞

男子楊家豪、陳子易、張柏彥前年在台南大舞廳飲酒，與任姓男子發生口角、肢體衝突，楊等人不滿任事後在臉書寫下恐嚇文字，拿球棒...

月入30萬騙高中同學到柬埔寨「抓交替」男返台獲同窗原諒輕判

李姓男子在詐騙集團擔任人力主管，負責招募台灣人到柬埔寨工作，他在臉書刊登月薪30萬元工作機會，吸引陳姓高中同學探詢，李竟...

台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」

台中市賴姓男子與一名已婚檳榔攤人妻有婚外情，曾發生性行為，賴男案中竊錄後，因不滿人妻提分手，賴男除恐嚇散布性愛影片、找有...

職棒簽賭主謀「雨刷」蔡政宜洗白當縣議員 涉洗錢被聲押

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中...

嘉縣議員蔡政宜 涉洗錢被拘

曾涉入職棒假球案的「雨刷」蔡政宜，三年前以最高票當選嘉義縣議員，疑涉經營地下匯兌機房幫簽賭集團洗錢，二年經手金流超過二百...

律師教人作偽證 判3月不得易科罰金

律師簡大為去年接受涉及妨害自由的周姓女子委任，涉嫌指導林姓女證人作偽證，被檢察官從林女手機查出二人串供對話紀錄；新北地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。