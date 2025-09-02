柯文哲5共犯夾擊下彭振聲「孤軍」作證 檢辯今天怎麼出招？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭偵查中認罪，審判中兩度作證不成，迄今訴訟策略不改，他要接受同案5名共犯詰問，庭審攸關合議庭審斷柯是否貪汙，彭作證內容至為關鍵。

今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今天第3度「嘗試」證言。

合議庭今天要提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民出庭；特別之處是，柯、應、黃、沈、吳5人全不認罪，對彭振聲詰問預期犀利，柯文哲的辯護團隊為求使柯脫罪，更不排除祭凌厲攻勢，檢辯如何過招？稍晚起分曉。

彭振聲是京華城案被告之一，檢察官指控他涉犯圖利罪、具體求刑3年，他偵查中羈押禁見後認罪，移審時認罪，裁定500萬元交保，檢方不抗告。柯文哲、應曉薇、沈慶京與黃景茂都聲請傳喚彭作證，合議庭特安排今天、後天2天讓檢辯盡情發問。

台北市政府與其他地方政府不同，都市發展局、都市計畫委員會為「平行」機關，都發局公務員與都委會技術幕僚常是「同批人」。

根據都發局、都委會人士在京華城容積率「560%調到678%」後的私人對話，有人認為，彭振聲的工務副市長主管都發局業務，又兼都委會主任委員，京華城案未來「出事」，無論哪個機關甩鍋「最衰的都是彭副」，一致認為彭責任難逃。

法官上周勘驗台北地檢署前檢察官林俊言（已派新北地檢署主任檢察官）2024年9月3日、9月4日偵查彭振聲的光碟，查證彭認罪是否具任意性？檢察官有無不正訊問？