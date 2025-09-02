快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

柯文哲5共犯夾擊下彭振聲「孤軍」作證 檢辯今天怎麼出招？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭偵查中認罪，審判中兩度作證不成，迄今訴訟策略不改，他要接受同案5名共犯詰問，庭審攸關合議庭審斷柯是否貪汙，彭作證內容至為關鍵。

今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今天第3度「嘗試」證言。

合議庭今天要提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民出庭；特別之處是，柯、應、黃、沈、吳5人全不認罪，對彭振聲詰問預期犀利，柯文哲的辯護團隊為求使柯脫罪，更不排除祭凌厲攻勢，檢辯如何過招？稍晚起分曉。

彭振聲是京華城案被告之一，檢察官指控他涉犯圖利罪、具體求刑3年，他偵查中羈押禁見後認罪，移審時認罪，裁定500萬元交保，檢方不抗告。柯文哲、應曉薇、沈慶京與黃景茂都聲請傳喚彭作證，合議庭特安排今天、後天2天讓檢辯盡情發問。

台北市政府與其他地方政府不同，都市發展局、都市計畫委員會為「平行」機關，都發局公務員與都委會技術幕僚常是「同批人」。

根據都發局、都委會人士在京華城容積率「560%調到678%」後的私人對話，有人認為，彭振聲的工務副市長主管都發局業務，又兼都委會主任委員，京華城案未來「出事」，無論哪個機關甩鍋「最衰的都是彭副」，一致認為彭責任難逃。

法官上周勘驗台北地檢署前檢察官林俊言（已派新北地檢署主任檢察官）2024年9月3日、9月4日偵查彭振聲的光碟，查證彭認罪是否具任意性？檢察官有無不正訊問？

當天，蒞庭檢察官姜長志表示，彭爭取貪汙罪寬典是權利，但包括柯文哲的辯護人在內，為解救當事人卻剝奪彭的認罪權利；柯文哲當天重申「所有公務員都認為沒違法」，並向旁聽席號召「請轉告賴清德，我絕不投降！」

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 彭振聲 檢察官

延伸閱讀

關鍵證詞「一波三折」！柯文哲涉圖利 明傳喚彭振聲作證

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

相關新聞

柯文哲出庭「館長」也來了！陳之漢：我應小草之邀而來

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，並提解柯文哲出庭，「館長」...

柯文哲5共犯夾擊下彭振聲「孤軍」作證 檢辯今天怎麼出招？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭偵查中認罪，審判中兩度作...

職棒簽賭主謀「雨刷」蔡政宜洗白當縣議員 涉洗錢被聲押

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中...

嘉縣議員蔡政宜 涉洗錢被拘

曾涉入職棒假球案的「雨刷」蔡政宜，三年前以最高票當選嘉義縣議員，疑涉經營地下匯兌機房幫簽賭集團洗錢，二年經手金流超過二百...

律師教人作偽證 判3月不得易科罰金

律師簡大為去年接受涉及妨害自由的周姓女子委任，涉嫌指導林姓女證人作偽證，被檢察官從林女手機查出二人串供對話紀錄；新北地方...

台積洩密案移審 3嫌續押

台積電二奈米洩密案，高檢署上周依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等，起訴三名工程師陳力銘、吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。