職棒簽賭主謀「雨刷」蔡政宜洗白當縣議員 涉洗錢被聲押
曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中，昨天趁蔡要從桃園機場出境時拘提到案，今下午移往橋頭地檢署，檢方複訊後，依違反洗錢防制法等罪，深夜向法院聲押。
橋頭地檢署、高雄市刑大近日查緝地下匯兌機房，比對機房進出帳金流後，發現蔡政宜疑似在背後出資謀畫，經分析金流後，鎖定蔡涉及地下匯兌等案。
檢警追查，蔡政宜負責幫台灣、東南亞多加簽賭網站洗錢，賭資進入集團指定帳戶後，再由旗下機房透過轉帳等方式匯入指定人頭帳戶內，粗估近兩年經手金流高達200億新台幣，以1％水錢換算，輕鬆入帳2億元。
今傍晚4時許，高雄市刑大科偵隊訊問完畢後，蔡政宜被移往橋檢複訊，警方特別安排全車貼隔熱紙的偵防車，直接至地下室駛出直奔高雄地檢署，蔡則坐在車內後座中間位置，對案情保密到家。
53歲蔡政宜曾因涉入中華職棒假球簽賭案，被判刑3年8月定讞，2016年刑滿出獄，本屆地方大選，他獲得東石前鄉長及農會系統支持，成功以第一高票當選嘉義縣議員，引起政壇熱議。
