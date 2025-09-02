聽新聞
律師教人作偽證 判3月不得易科罰金

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

律師簡大為去年接受涉及妨害自由的周姓女子委任，涉嫌指導林姓女證人作偽證，被檢察官從林女手機查出二人串供對話紀錄；新北地方法院分別依幫助、教唆偽證及偽證罪，各判處簡男三月、周女五月及林女三月徒刑，均不得易科罰金。可上訴。

簡大為臉書個人粉絲專頁「簡大為律師–律師能不能算便宜一點」，擁有一點四萬人追蹤，還有同名Instagram，專長為家事案件，著有法律書籍「那十八張傳票–從難解到和解，法庭中最不捨的親情選擇題」，常上電視談話節目討論法律相關議題。

去年六、七月間，周女因遭莊姓女子控告妨害自由，檢察官以證人身分傳喚林女作證，周女為脫免刑責，透過手機傳送「要套一下怎麼說會好一點」、「律師也給妳答案了，就會沒事」、「律師建議我們電話演練一下，到時候不會放妳一個人，如果情況不對，他會盡量把風向帶回來」等語，就周女曾託林女匯款五百元到莊女戶頭的關鍵案情部分虛偽陳述。

簡大為接受委任，涉向周女表示「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」、「跟她當場套一下比較合理的說法」，並致電林女面授機宜約五十五分鐘。林女後來作證時，供稱是遭網路購物詐騙，金額太少不想追究，卻連當初要買什麼東西都忘記，證詞有漏洞遭檢察官起疑發現，另案偵辦三人偽證部分。

法官認為，三人偵查期間自白偽證，但簡男身為律師，本應遵守職業倫理規範，竟為求對當事人有利判決，未協助司法機關發現真實，實現社會正義，昧於職業倫理，其惡性甚於其他被告，雖減刑仍不予易科罰金。

