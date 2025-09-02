聽新聞
0:00 / 0:00
台積洩密案移審 3嫌續押
台積電二奈米洩密案，高檢署上周依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等，起訴三名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，昨移審智慧財產法院，法官認為三人犯嫌重大，有串、滅證之虞，裁定繼續羈押禁見三個月。全案不排除陳男服務的東京威力科創日本本社涉案，檢方另案偵辦中。
據了解，昨天開庭時，吳、戈兩人供稱，因陳男自稱小孩生病亟需用錢，出於情義相挺才配合洩密，從未想過後果如此嚴重，也未收受金錢或其他利益。
智財法院合議庭為庭長兼審判長張銘晃、受命法官彭凱璐及陪席法官馮浩庭。張銘晃昨對外說明羈押原因及必要，指三人均坦承犯行，依卷證內相關證人供詞、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件附件列印紙本、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，及經濟部國家核心關鍵技術函覆資料等事證，足認三人犯嫌重大。
三人雖坦承犯行，但供詞仍前後不一、避重就輕，合議庭認為，三人案發後均有刪除對話紀錄之舉，有串、滅證之虞。
張銘晃透露，檢察官昨當庭表示，全案尚有其他可能涉案的法人或自然人，至於可能涉案的法人為何？張表示，不排除東京威力科創日本本社涉案，若檢方後續偵辦起訴，將併案審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言