台積洩密案移審 3嫌續押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

台積電洩密案昨移送智慧財產及商業法院，被告戈一平（左三）、吳秉駿（右二）和陳力銘繼續羈押禁見。記者葉信菉／攝影
台積電洩密案昨移送智慧財產及商業法院，被告戈一平（左三）、吳秉駿（右二）和陳力銘繼續羈押禁見。記者葉信菉／攝影

台積電二奈米洩密案，高檢署上周依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等，起訴三名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，昨移審智慧財產法院，法官認為三人犯嫌重大，有串、滅證之虞，裁定繼續羈押禁見三個月。全案不排除陳男服務的東京威力科創日本本社涉案，檢方另案偵辦中。

據了解，昨天開庭時，吳、戈兩人供稱，因陳男自稱小孩生病亟需用錢，出於情義相挺才配合洩密，從未想過後果如此嚴重，也未收受金錢或其他利益。

智財法院合議庭為庭長兼審判長張銘晃、受命法官彭凱璐及陪席法官馮浩庭。張銘晃昨對外說明羈押原因及必要，指三人均坦承犯行，依卷證內相關證人供詞、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件附件列印紙本、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，及經濟部國家核心關鍵技術函覆資料等事證，足認三人犯嫌重大。

三人雖坦承犯行，但供詞仍前後不一、避重就輕，合議庭認為，三人案發後均有刪除對話紀錄之舉，有串、滅證之虞。

張銘晃透露，檢察官昨當庭表示，全案尚有其他可能涉案的法人或自然人，至於可能涉案的法人為何？張表示，不排除東京威力科創日本本社涉案，若檢方後續偵辦起訴，將併案審理。

