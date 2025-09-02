嘉縣議員蔡政宜 涉洗錢被拘

曾涉入職棒假球案的「雨刷」蔡政宜，三年前以最高票當選嘉義縣議員，疑涉經營地下匯兌機房幫簽賭集團洗錢，二年經手金流超過二百億元，至少獲利二億元；蔡前天準備自桃園搭機出境被警方攔截，昨依詐欺、洗錢防制法移送橋頭地檢署，檢方訊後聲押。

蔡政宜二○○六年至二○○九年間涉入中華職棒假球簽賭案，後遭判刑三年八月，二○一六年刑滿出獄；二○二二年，蔡以無黨籍身分參加第廿屆嘉義縣議員選舉，在第四選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）以第一高票當選。昨天正好是蔡政宜五十三歲生日，蔡母受訪說「我兒子很乖啦」。

高雄市刑大日前查緝地下匯兌機房，比對分析進出金流，發現蔡政宜疑負責幫台灣、東南亞多家簽賭網站洗錢，賭資進入集團指定帳戶後，再由旗下機房透過轉帳等方式匯入指定人頭帳戶。刑事局國際科查出蔡常出境至越南，幾乎每月前往，懷疑與此有關。

檢警調查，蔡政宜疑因機房陸續被查緝，為避人耳目，日前先安排家人出境，自己計畫八月卅一日中午再搭機前往胡志明市時，被移民署攔下，經航空警察局拘提，交由刑事局帶至嘉義縣會同高雄市刑大搜索服務處，再帶往高雄偵詢。

高雄市警方昨下午四時許將蔡政宜移送橋頭地檢署複訊，出動全車貼隔熱紙偵防車押送，防止曝光且案情保密；車輛駛出高雄市刑大時媒體貼近車身喊話「議員你是冤枉的嗎？」皆未獲得回應。

辦案人員粗估蔡近兩年經手匯兌金流達二百億元台幣，以百分之一水錢換算，估計他入帳二億元。

蔡政宜嘉義服務處人員面對媒體詢問，僅說「不清楚發生什麼事」。

嘉義地檢署今年六月偵辦一起光電弊案，曾查獲自稱蔡政宜議員助理的張簡姓男子，涉假借居中協調民眾陳情施工擾民，向綠能光電業者勒索四百萬元，蔡政宜當時否認該男子是公費助理。嘉檢昨表示光電弊案偵辦中，二起案件沒有關聯。