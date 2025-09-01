新北男網路兜售保育類「鯊魚劍」 買家同遭起訴

新北市一名陳姓男子在網路兜售保育類鈍鋸鰩製成的「鯊魚劍」，不法所得近3萬元，新北地檢署將陳男、買家等3人以涉嫌違反野生動物保育法起訴。

根據新北地方檢察署起訴書，陳姓男子1月間以新台幣1萬8250元購入鈍鋸鰩的鼻鋸（俗稱鯊魚劍），存放在新北市永和區的機車行內，並在臉書神轎佛具買賣社群張貼販賣鯊魚劍的訊息與照片。

黃姓男子透過陳姓中間人3月間於臉書聯繫陳姓賣家，約定以2萬8000元購買鯊魚劍，並在永和機車行面交。海洋委員會海巡署偵防分署偵查員發現交易訊息，4月22日前往搜索，但未扣得鯊魚劍。當天下午，黃男自行將鯊魚劍交給偵查員。

檢方表示，陳姓賣家、黃男與陳姓中間人等3人涉違反野生動物保育法，非法賣出買入保育類野生動物產製品罪嫌，以及刑法第30條幫助他人實行犯罪行為，日前將3人提起公訴，同時請法院沒收賣出鯊魚劍的2萬8000元犯罪所得。

鯊魚劍常被用於民俗信仰中乩童的法器。根據海保署網站說明，鯊魚劍是由「鋸鰩」鼻鋸加工製成，鋸鰩主要棲息於熱帶、亞熱帶淺海，其吻部被視為收藏品或傳統藥材。台灣在2008年將鋸鰩科所有種列為保育類野生動物，2013年世界自然保育聯盟也將鋸鰩列為瀕危物種。

根據野生動物保育法規定，未經主管機關同意，買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。