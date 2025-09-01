聽新聞
0:00 / 0:00
台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯
台積電2奈米洩密案今移審智慧財產法院，3名在押的內鬼工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，稍早由合議庭裁定繼續羈押禁見。智財法院透露，全案仍有可能共犯待查，此部分已由檢方分案偵辦中。
智財法院庭長張銘晃表示，關於羈押原因部分，被告等3人均坦承犯行，依卷證相關證人供詞、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件附件列印紙本、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，以及經濟部國家核心關鍵技術函覆資料等事證觀之，足認3人犯罪嫌疑重大。
其次，3人雖坦承犯行，但供詞仍前後不一、避重就輕，且檢察官當庭表示全案尚有其他可能涉案之法人或自然人，現已分案偵辦中。3人除為同事，得透過通訊軟體隨時聯繫，案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似滅證之舉，有串、滅證之虞，因此就羈押必要性。
張銘晃表示，3人所為嚴重影響國家安全、產業競爭秩序，參酌全案訴訟進行，及權衡司法權有效行使、社會秩序和公共利益，與被告人身自由和訴訟防禦權，其餘強制處分均不足以確保日後審判或判決確定後刑罰順利執行，而有羈押之必要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言