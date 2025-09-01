快訊

台積電2奈米洩密案移審智財法院 3內鬼工程師裁定續羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

事關國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，起訴3名內鬼工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，各求處7至14年重刑。全案今移審智慧財產法院，合議庭下午召開接押庭，稍早裁定3人繼續羈押禁見。

檢方起訴指出，陳男曾擔任台積電12廠良率部門工程師，離職後至台積電半導體製造設備供應商、東京威力科創公司行銷部門任職，理應熟知台積電各項機密資訊保護措施及供應商保密約定。

不料陳男為了在新東家東京威力有所表現，自去年下半年至今年上半年間，屢次利用與吳、戈男等台積電在職員工的舊日情誼，要求上述人等提供台積電核心秘密檔案，供陳男拍攝重製後，傳送給東京威力，用以檢討改進自身蝕刻機台。

後來台積電發現上述涉案工程師對機密檔案有異常接觸，經內部調查後向檢方提告，檢察官經分析相關電磁紀錄及證物，認為3人涉及竊取攸關半導體產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重台灣國際競爭力，因此將3人起訴並求處重刑。

台積電洩密案件今移審智慧財產及商業法院，稍早法官裁定將涉案工程師戈一平（左三）、吳秉駿（右二）及陳力銘繼續羈押禁見。記者葉信菉／攝影
台積電洩密案件今移審智慧財產及商業法院，稍早法官裁定將涉案工程師戈一平（左三）、吳秉駿（右二）及陳力銘繼續羈押禁見。記者葉信菉／攝影

