嘉縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉博弈洗錢 偵防車載移送「一片黑」

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，橋檢今指揮高市刑大搜索高雄處所；據了解，蔡政宜疑涉入博弈集團洗錢案，昨計畫從桃園機場出境，被檢警攔截逮捕，今傍晚移送檢方複訊，媒體守候僅拍到車中黑影，無法得知蔡的說法。

1名自稱蔡政宜的助理今年6月涉光電弊案才被搜索，不過，嘉義地檢署表示，蔡政宜遭高雄檢警搜索偵訊，並非光電弊案的延伸。

據了解，橋頭地檢署偵辦一起博弈集團洗錢案，追查發現蔡政宜涉入其中，因此指揮高雄市刑大科偵隊偵辦，昨掌握蔡政宜疑早一步計畫從桃園機場出境，先行將蔡攔截帶回。

今早由科偵隊先行詢問，直到傍晚4時30分移送橋頭地檢署複訊；檢警對蔡涉案程度低調保密，移送蔡政宜時也未讓他走「星光大道」，刻意在地下室先讓他上車，只容許媒體在車道拍攝。