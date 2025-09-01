聽新聞
職棒假球首腦「雨刷」桃機被拘提 每月飛越南疑涉水房洗錢
曾因中華職棒簽賭假球案被判刑定讞的「雨刷」蔡政宜，3年前當選嘉義縣議員，被控洗錢及組織犯罪案件，昨在桃園國際機場欲出境越南被檢警拘提，清查是否與水房洗錢案有關，今尚在執行案件。
據了解，檢警先前破獲一起水房案件，分析金流等相關資料疑與蔡政宜有關，發現蔡常出境至越南，幾乎每月都前往，不排除從事博弈或詐欺洗錢；高雄市刑警大隊報橋頭地檢署指揮偵辦，並由刑事局國際科協助釐清蔡赴越南目的，包括從事活動、地點及同行者身分。
蔡政宜昨中午12時許前往桃機欲搭機至越南胡志明市，移民署通報檢警，蔡經航空警察局拘提，由刑事局帶至嘉義縣會同高雄市刑大搜索其住處，查扣相關文件資料，再帶至高雄市刑大詢問。
