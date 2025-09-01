網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

網紅律師簡大為去年7月間接受一名捲入妨害自由的周姓女子委任，卻涉嫌指導林姓女證人作偽證，結果遭檢察官自林女手機查出2人串供對話紀錄。新北地院日前分別依幫助、教唆偽證及偽證罪，各判處簡男3月、周女5月、林女3月徒刑，均不得易科罰金。可上訴。

去年6、7月間，周女因遭莊姓女子控告妨害自由，檢察官以證人身分傳喚林女作證，周女為脫免刑責，透過手機傳送「要套一下怎麼說會好一點」、「律師也給妳答案了，就會沒事」、「律師建議我們電話演練一下，到時候不會放妳一個人，如果情況不對，他會盡量把風向帶回來」等語，就關鍵案情周女曾託林女匯款500元到莊女戶頭部分虛偽陳述。

簡大為接受委任後，向周女表示「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」、「跟她當場套一下比較合理的說法」，並致電林女面授機宜。但林女作證時，供稱遭網路購物詐騙，金額太少不想追究，卻因當初要買什麼東西都忘掉，以及證詞有漏洞遭檢察官起疑。