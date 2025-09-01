找假外聘講師 新北某國中前學務處主任涉詐77萬餘元遭起訴

葉姓男子任職新北市立某國中學務處主任期間，涉詐領講師鐘點費新台幣18萬餘元，並指示廠商開立不實發票向校方核銷，再交付葉男共59萬餘元，新北檢依詐欺取財等罪嫌起訴葉男。

根據起訴書，葉男於民國108年8月2日起至112年7月31日，在新北市立某國中擔任學務處主任，他明知某企業社胡姓登記負責人、謝姓民眾未擔任學校社團活動外聘講師，卻於民國111年4月至112年3月間製作不實社團活動日誌、講師鐘點費請領清冊，並偽造2人簽名。

校方將款項匯至某企業社胡姓登記負責人、謝姓民眾郵局帳戶，2人再將講師鐘點費領出交給葉男，葉男因而詐得新台幣18萬6000元。

另外，葉男明知某企業社未實際銷售貨品或勞務給校方，卻於109年至112年間先後指示家人及該企業社葉姓登記負責人，以企業社名義開立不實發票，登載不實內容，向校方核銷經費，校方共核撥50萬5866元，葉男家人、該企業社葉姓登記負責人依指示將款項交付葉男。

葉男於112年3月至4月間，明知某企業社胡姓登記負責人未出售貨品給校方，卻指示胡姓登記負責人以企業社名義開立不實發票，登載不實內容，向校方核銷經費，校方共核撥8萬6150元，胡姓登記負責人依指示將款項交付葉男。

葉男在偵查中坦承不諱，檢方依詐欺取財、偽造私文書、行使業務上登載不實文書、填製不實會計憑證等罪嫌將葉男起訴。