快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

找假外聘講師 新北某國中前學務處主任涉詐77萬餘元遭起訴

中央社／ 新北1日電

葉姓男子任職新北市立某國中學務處主任期間，涉詐領講師鐘點費新台幣18萬餘元，並指示廠商開立不實發票向校方核銷，再交付葉男共59萬餘元，新北檢依詐欺取財等罪嫌起訴葉男。

根據起訴書，葉男於民國108年8月2日起至112年7月31日，在新北市立某國中擔任學務處主任，他明知某企業社胡姓登記負責人、謝姓民眾未擔任學校社團活動外聘講師，卻於民國111年4月至112年3月間製作不實社團活動日誌、講師鐘點費請領清冊，並偽造2人簽名。

校方將款項匯至某企業社胡姓登記負責人、謝姓民眾郵局帳戶，2人再將講師鐘點費領出交給葉男，葉男因而詐得新台幣18萬6000元。

另外，葉男明知某企業社未實際銷售貨品或勞務給校方，卻於109年至112年間先後指示家人及該企業社葉姓登記負責人，以企業社名義開立不實發票，登載不實內容，向校方核銷經費，校方共核撥50萬5866元，葉男家人、該企業社葉姓登記負責人依指示將款項交付葉男。

葉男於112年3月至4月間，明知某企業社胡姓登記負責人未出售貨品給校方，卻指示胡姓登記負責人以企業社名義開立不實發票，登載不實內容，向校方核銷經費，校方共核撥8萬6150元，胡姓登記負責人依指示將款項交付葉男。

葉男在偵查中坦承不諱，檢方依詐欺取財、偽造私文書、行使業務上登載不實文書、填製不實會計憑證等罪嫌將葉男起訴。

發票 台幣

延伸閱讀

藍擬修法為北市第3副市長解套？蘇巧慧：就算有30位也只能笑笑

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

9月9日國民體育日 新北推「肌動計畫」

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

相關新聞

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

網紅律師簡大為去年7月間接受一名捲入妨害自由的周姓女子委任，卻涉嫌指導林姓女證人作偽證，結果遭檢察官自林女手機查出2人串...

她愛慕植栽店老闆多次傳LINE、寄信…還95次匯款1元 二審判3月定讞

台南市傅姓女子因愛慕植栽店男老闆，多次傳送LINE、寫紙條、寄信表達愛意「就只是很單純的喜歡」，她更95次以網路匯款1元...

男警向媒體爆料同事妻的私密裸照 他不爽被「免職」打官司結果曝光

時任台北市警中正二分局黃姓警備隊員向媒體爆料高姓警員存在公務電腦裡的妻子私密照片，害高被記過處分，黃也被認定涉犯妨害風化...

杏國新藥涉內線交易 杏輝董座夫妻買賣股票4人起訴

知名製藥公司杏輝藥品、子公司「杏國新藥」董事長李志文等4人，涉2022年間杏國胰臟癌新藥准執行三期人體試驗的利多消息，及...

嘉義縣議員蔡政宜疑涉教唆恐嚇 檢調帶回訊問、搜索

曾涉及職棒簽賭案的「雨刷」蔡政宜在3年前高票當選嘉義縣議員，近來遭橋頭地檢署鎖定涉嫌教唆友人恐嚇當地光電業者，檢調昨天在...

很多人都會做！「一習慣」引發市場大火 他遭判刑

南投草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨惡火，烈焰沖天嚇壞眾人，市場內蔬果、海鮮、設備及汽機車等付之一炬，經火場鑑定是使用延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。