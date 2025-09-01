快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

「雨刷」蔡政宜涉案遭拘提 嘉檢：非光電弊案延伸

中央社／ 嘉義市1日電

曾為職業棒球假球案服刑出獄的無黨籍嘉義議員「雨刷」蔡政宜，昨天遭台灣橋頭地方檢察署拘提到案並執行搜索；1名自稱其助理涉光電弊案6月才被搜索，嘉檢說，非弊案延伸。

曾為職業棒球假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法等案，昨天遭台灣橋頭地方檢察署拘提到案並執行搜索；橋頭地檢署今天表示，案件偵辦中。

嘉義地檢署表示，對於蔡政宜涉案遭拘提到案，嘉檢並未協助相關案件偵辦。案件若有一定的進度或強制處分，將由橋頭地檢發布新聞、說明。

另外，嘉義地檢署日前接獲檢舉偵辦一起光電弊案；自稱蔡政宜議員助理的張簡姓男子及地方人士王姓男子，從113年起利用民眾向東石鄉綠能光電業者陳情施工擾民機會，假借居中協調而向業者勒索財物，不法所得新台幣400萬元。

嘉檢今年6月初執行搜索，並帶回張簡姓男子及王姓男子等人，檢方複訊後，認為張簡男及王男犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押獲准，其餘均請回。

嘉檢表示，這起光電弊案還在偵辦中，蔡政宜否認張簡男是公費的助理，只是一般常在服務處走動的友人，而橋頭地檢署所偵辦的蔡政宜相關案件，並非光電弊案延伸。

嘉義 弊案 議員

延伸閱讀

台科大研究：鎵硫族化合物可塑性高 光電候選材料

賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

泓德能源捲弊案掀震盪！「綠能全綠」網看傻：現在逃來得及嗎？

經濟部綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 專案小組：內部揭發弊案

相關新聞

她愛慕植栽店老闆多次傳LINE、寄信…還95次匯款1元 二審判3月定讞

台南市傅姓女子因愛慕植栽店男老闆，多次傳送LINE、寫紙條、寄信表達愛意「就只是很單純的喜歡」，她更95次以網路匯款1元...

男警向媒體爆料同事妻的私密裸照 他不爽被「免職」打官司結果曝光

時任台北市警中正二分局黃姓警備隊員向媒體爆料高姓警員存在公務電腦裡的妻子私密照片，害高被記過處分，黃也被認定涉犯妨害風化...

杏國新藥涉內線交易 杏輝董座夫妻買賣股票4人起訴

知名製藥公司杏輝藥品、子公司「杏國新藥」董事長李志文等4人，涉2022年間杏國胰臟癌新藥准執行三期人體試驗的利多消息，及...

嘉義縣議員蔡政宜疑涉教唆恐嚇 檢調帶回訊問、搜索

曾涉及職棒簽賭案的「雨刷」蔡政宜在3年前高票當選嘉義縣議員，近來遭橋頭地檢署鎖定涉嫌教唆友人恐嚇當地光電業者，檢調昨天在...

很多人都會做！「一習慣」引發市場大火 他遭判刑

南投草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨惡火，烈焰沖天嚇壞眾人，市場內蔬果、海鮮、設備及汽機車等付之一炬，經火場鑑定是使用延...

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。