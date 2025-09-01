「雨刷」蔡政宜涉案遭拘提 嘉檢：非光電弊案延伸

曾為職業棒球假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，昨天遭台灣橋頭地方檢察署拘提到案並執行搜索；1名自稱其助理涉光電弊案6月才被搜索，嘉檢說，非弊案延伸。

曾為職業棒球假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法等案，昨天遭台灣橋頭地方檢察署拘提到案並執行搜索；橋頭地檢署今天表示，案件偵辦中。

嘉義地檢署表示，對於蔡政宜涉案遭拘提到案，嘉檢並未協助相關案件偵辦。案件若有一定的進度或強制處分，將由橋頭地檢發布新聞、說明。

另外，嘉義地檢署日前接獲檢舉偵辦一起光電弊案；自稱蔡政宜議員助理的張簡姓男子及地方人士王姓男子，從113年起利用民眾向東石鄉綠能光電業者陳情施工擾民機會，假借居中協調而向業者勒索財物，不法所得新台幣400萬元。

嘉檢今年6月初執行搜索，並帶回張簡姓男子及王姓男子等人，檢方複訊後，認為張簡男及王男犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押獲准，其餘均請回。

嘉檢表示，這起光電弊案還在偵辦中，蔡政宜否認張簡男是公費的助理，只是一般常在服務處走動的友人，而橋頭地檢署所偵辦的蔡政宜相關案件，並非光電弊案延伸。