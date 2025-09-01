她愛慕植栽店老闆多次傳LINE、寄信…還95次匯款1元 二審判3月定讞

台南市傅姓女子因愛慕植栽店男老闆，多次傳送LINE、寫紙條、寄信表達愛意「就只是很單純的喜歡」，她更95次以網路匯款1元的方式，在註記欄留言；對方報警提告，傅女一審被依違反跟騷法判刑3月，上訴主張她沒有犯意，請求判無罪，台南高分院駁回，判決定讞。

判決書指出，30多歲的傅姓女子因愛慕一名在台南市安南區經營植栽店的男性老闆，去年4月間，先後以LINE通訊軟體傳送訊息、寫紙條給對方、寄信表示「我真的很謝謝你們所帶給我的一切美好單純」，並使用網路變更對方在大賣場、APPLE公司以及銀行的設定。

傅女去年4月29日寄信「有一個人真的曾經很喜歡那個在過年期間也在園子認真工作的你」、「就只是很單純的喜歡」、「因為當時的她真的很熱愛植物，…才會把你當成寄託，成了她人生的小確幸，對她來說那段時間真的很美好，美好到讓她無法說忘就忘...」。

隔天傅女又在男老闆店門口紙張書寫「讓我問完最後的問題，報警、提告隨你」，再隔天更撥打多通手機、使用網路變更對方在商家的設定，寄信表示「別怕只有我 其實每次的和談 開始我都很感激你 你總是能用一句話就讓我再相信你 但為什麼每次到了最後 我們還是只能不歡而散」等。

接下來去年5月11日至6月13日期間，傅女更95次操作網路銀行匯款1元給男老闆，並在註記欄留言「我對你沒有愛」、「沒有男女之情」、「我恨你但不怪你」等；6月22日則在男老闆於臉書職播時，留言「不是你考驗別人，就是別人考驗你」。

傅女種種行為，讓男老闆心生畏怖，已影響其日常生活及社會活動，向警方報案；檢察官偵訊時，傅女聲稱她所做的事情與性或性別無關等語，法院審理時，傅女則承認相關客觀行為，但否認有何跟蹤騷擾犯行，她沒有愛慕男老闆，她是喜歡種植植物。

傅女辯稱，雖然有跟男老闆講過所謂喜歡，但不是男女之間的喜歡；這些事情不是單純消費糾紛問題沒錯，但中間有一度是消費糾紛，這個案件沒有與性或性別有關，與跟蹤騷擾防制法之規定不相符，且並未使對方心生畏懼。

男老闆證稱，傅女以前是他的客人，有到店裡購買過商品，然後現在感覺變成愛慕的瘋狂粉絲；傅女行為讓他晚上睡不著覺，都會一直覺得門外有人，出入時都要小心，怕有人會跟，對他人身安全造成危害，導致無法正常工作與社交，認為傅女是癡迷及愛戀他。

男老闆指出，傅女也會一直用未顯示號碼打電話到公司，要找他或是不出聲，並且很多留言都叫他談談或聊聊；認識傅女4、5年，特別是在2024年開始有瘋狂的舉動，讓他每天回家都一定要把鐵門關起來，每天作夢或是做任何事情，都會想說為什麼會遇到這種事情。

男老闆說，原本想說用軟性的方式，跟她見面談，結果她還是會持續的想要聯繫，一直對她提告，好像都嚇阻不了她，切不斷；所以覺得跟她出來談也沒有用，最後就全部走法律的方式，用法律來制裁。

台南地院一審認定傅女可知悉行為已造成對方困擾，仍漠視意願，持續為跟蹤騷擾；審酌傅女犯行使男老闆陷入莫大不安情緒、心生畏懼，影響其日常生活及社會活動甚鉅，以及僅承認客觀行為，否認主觀犯意，迄未能達成和解或得其原諒的犯後態度，依犯跟蹤騷擾防制法判刑3月。