男警向媒體爆料同事妻的私密裸照 他不爽被「免職」打官司結果曝光

時任台北市警中正二分局黃姓警備隊員向媒體爆料高姓警員存在公務電腦裡的妻子私密照片，害高被記過處分，黃也被認定涉犯妨害風化罪嫌，言行不檢、嚴重損害公務人員聲譽，被記2大過並核定免職，他不服提行政訴訟，一審判決敗訴，最高行政法院廢棄發回，台北高等行政法院更一審再判他敗訴，可上訴。

黃2018年間在分局公務電腦中，發現一個名為「camera」的資料夾，其中有高的個人生活照、高妻的裸照，他拿照片向媒體爆料，也向其他同仁散布。高最後被警局記過處分，而高也提告黃，檢警搜索黃的住處並扣押相關硬碟。

分局以黃涉犯妨害風化罪嫌，經考績會認定言行不檢、嚴重損害公務人員聲譽，事證明確，而核定2大過，並依警察人員人事條例規定，核予免職，他提復審被駁回，再提行政訴訟救濟。

黃認為，他投訴高違法的行為，警局也認定高被投訴的情節屬實，並據以懲處高，可見他並無散布不實的資訊，也沒有杜撰或傷害高或公務人員名譽的惡意，但他被檢方處分不起訴，卻仍遭受最嚴厲的免職處分，剝奪服公職的權利，處分不符比例原則。

北高行一審判決黃敗訴，但判決被最高行廢棄發回更審；北高行更一審指出，黃除將照片向媒體爆料之外，也有傳給其他2名同仁，而自媒體報導後，不但高家庭、職場，乃至社會大眾的人格評價遭受嚴重貶損，警局和員警集體聲譽也受到嚴重損害，認為處分沒有違誤。