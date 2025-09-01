高雄菸酒商欠稅費近1900萬還脫產 裁定管收3個月

快訊

中央社／ 高雄1日電

高雄林姓菸酒商以漏開統一發票等方式，逃漏營業稅超過714萬元，遭國稅局裁罰上千萬卻逾期未繳納，林男還展開一系列脫產行徑，經行政執行署高雄分署向雄院聲請管收獲准。

行政執行署高雄分署說明，林男個人單獨出資經營公司，設址在高雄並販賣飲料及菸酒等。他在民國108年1月至111年3月間，透過短漏開統一發票等方式，漏報銷售額達1億4295萬多元，逃漏營業稅714萬多元；另外，林男還未依法取得憑證，進貨金額達1億1579萬多元。

高雄分署今天發布新聞稿表示，林男遭國稅局核課營業稅714萬多元，並裁處1172萬多元罰鍰，合計近1900萬元欠稅與罰鍰，後續因逾期不履行，遭移送高雄分署執行。

高雄分署經查發現，林男在知悉國稅局將啟動調查其公司銷售情形後，便展開一系列脫產行為；林男首先清償銀行等民間債務，拒絕繳納稅捐，另出售其名下位在高雄市三民區房地，以規避日後強制執行。

高雄分署表示，林男違背應優先清償欠稅等法律規定，並拒絕交代售屋所得價款流向，也不願提出合理清償計畫，已符合管收事由，日前遭聲請管收；經法官審理，當庭裁定准予管收林男3個月，並由高雄分署解送管收所執行。

高雄市 統一發票

