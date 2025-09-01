杏國新藥涉內線交易 杏輝董座夫妻買賣股票4人起訴

知名製藥公司杏輝藥品、子公司「杏國新藥」董事長李志文等4人，涉2022年間杏國胰臟癌新藥准執行三期人體試驗的利多消息，及減資案利空消息的禁止交易期間，涉內線交易分別買賣股票，規避損失4萬至28萬餘元。台北地檢署偵結依內線交易罪起訴4人。

檢方追查，杏國新藥的胰臟癌新藥第三期人體試驗，於2022年3月8日向美國食品藥品監督管理局FDA完成送件，李志文等人依過去經驗，推定3周後未收到異議或補件要求即屬表示核准，總經理2022年3月22日完成新聞稿，認定為利多消息已明確；4月7日發布重訊「研發新藥通過FDA准予執行第三期人體試驗」

4天後，同年4月11日杏國新藥董事會決議通過「辦理減資彌補虧損」議案且發布重訊，揭露改善公司財務結構，擬消除普通股6546萬6千股，減資金額為6億5466元。檢方認定，減資案利空消息明確點在同年3月15日，經母公司杏輝公司寄董事會通知書，3月15日日開董事會決議通過減資案，決議授權李志文視子公司杏國新藥評估結果辦理。

起訴指出，杏國、杏輝董事長李志文等4人，分別在利多、利空消息明確點後至消息公開18小時涉內線交易，李志文指示並授權杏國管理處協理樓怡美買賣杏國股票，4月1日至7日買進11仟股、8日賣出18仟股、12日至13日買回20仟股，實際規避損失4萬5479元。李志文妻子、杏輝機要秘書郭令芳與樓怡美涉在利空消息限制交易期間買賣杏國股票，賣出53仟股，規避損失28萬6千元。杏國董事賴博雄涉利空消息內線交易賣出股票20仟股，規避損失14萬7千元。