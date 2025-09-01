去年草屯果菜市場大火 起火原因曝光…攤商遭判刑

南投草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨惡火，烈焰沖天嚇壞眾人，市場內蔬果、海鮮、設備及汽機車等付之一炬，經火場鑑定是使用延長線肇禍，延長線所有人李姓攤商被依失火罪送辦，遭法院判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

去年11月13日凌晨近2時，草屯果菜市場火警，因現場堆放紙箱及多部汽車、機車等，火勢延燒迅速，烈焰沖天照亮夜空，警義消出動達11車約40人拉水線灌救，直到凌晨4時30分才撲滅，但市場內物品幾乎付之一炬，為此休市5天。

由於，現場不僅蔬果和海鮮等大量貨品受損，磅秤、貨架、冷凍櫃及櫃內貨品全被燒毀，停在市場附近多部貨車、汽機車、腳踏車也燒得只剩支架，農會及市場內攤商損失慘重，熊熊大火也嚇壞附近民眾，起火原因也引發關注。

經南投縣消防局進行火災原因調查與鑑識，發現李姓攤商的攤位西面架子下方設有延長線，該延長線從未更換，且非營業時間仍將電扇插頭插在延長線，案發當天因電源線短路熔斷起火，造成市場火災，因涉及公共危險罪，檢警將李男送辦。