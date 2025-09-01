台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，起訴3名內鬼工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平並求處重刑。全案今移審智慧財產法院，稍早經電腦分案，承審合議庭成員已出爐，分別為庭長兼審判長張銘晃、受命法官彭凱璐、陪席法官馮浩庭，稍晚將開庭裁定陳、吳、戈3人是否繼續羈押。

受命法官彭凱璐為司法官訓練所48期結業，擁有政治大學法律系及企業管理研究所學歷，曾審理骨科名醫林君甫詐領健保費，以及因中研院前院長翁啟惠捲入而備受關注的浩鼎內線交易案。