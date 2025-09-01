快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，起訴3名內鬼工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平並求處重刑。全案今移審智慧財產法院，稍早經電腦分案，承審合議庭成員已出爐，分別為庭長兼審判長張銘晃、受命法官彭凱璐、陪席法官馮浩庭，稍晚將開庭裁定陳、吳、戈3人是否繼續羈押。

受命法官彭凱璐為司法官訓練所48期結業，擁有政治大學法律系及企業管理研究所學歷，曾審理骨科名醫林君甫詐領健保費，以及因中研院前院長翁啟惠捲入而備受關注的浩鼎內線交易案。

當時彭凱璐承受各方壓力，判決翁啟惠等人無罪，判決結果到二審仍未翻盤，最後高檢署決定不上訴，全案確定。承審浩鼎案期間，彭凱璐意外懷孕，即便安胎期間臥床休息，仍抱著卷證苦讀，在法庭上用生技專業術語與檢辯和證人對答如流，令人佩服，其訴訟品質在法界有口皆碑。

台積電2奈米洩密案今移審智財法院，稍早經分案決定合議庭成員，受命法官為曾審浩鼎案的法官彭凱璐。圖／聯合報系資料照片
台積電2奈米洩密案今移審智財法院，稍早經分案決定合議庭成員，受命法官為曾審浩鼎案的法官彭凱璐。圖／聯合報系資料照片

司法官 翁啟惠 國安法 台積電

延伸閱讀

台股開低震盪 台積電平盤遊走

台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

經濟部長郭智輝快樂宴爭議 北榮院長陳威明還原當時情形

相關新聞

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，...

去年草屯果菜市場大火 起火原因曝光…攤商遭判刑

南投草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨惡火，烈焰沖天嚇壞眾人，市場內蔬果、海鮮、設備及汽機車等付之一炬，經火場鑑定是使用延...

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，...

律師劉韋廷接名門遺產案…卻偽造不實文書 判拘役並給緩刑定讞

律師劉韋廷11年前接辦洪火燭家族遺產糾紛案時，被控以內容不實的股東臨時會議事錄，向台北市商業處申請變更登記，不法行使股東...

職棒簽賭首腦「雨刷」蔡政宜 當選議員後又涉洗錢被逮

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中...

台積電洩密案 工程師移審智財法院

台積電爆發2奈米製程技術外流案，高檢署智慧財產分署查出，台積電前工程師陳力銘離職後轉任東京威力科創，為提升2奈米蝕刻機台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。