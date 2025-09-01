律師劉韋廷接名門遺產案…卻偽造不實文書 判拘役並給緩刑定讞

律師劉韋廷11年前接辦洪火燭家族遺產糾紛案時，被控以內容不實的股東臨時會議事錄，向台北市商業處申請變更登記，不法行使股東權利犯偽造私文書罪，劉起初被判5月得易科罰金之刑，被最高法院撤銷判決，北院更一審改判劉無罪，案件上訴，高院再依行使業務上登載不實文書罪判劉拘役50日，緩刑2年，並提供160小時義務勞務，最高法院駁回上訴，全案定讞，劉韋廷確定有罪。

劉韋廷2014年受託處理台北市已故世都公司負責人洪火鐲家族的「世都大樓」的產權案，他代表其中2名繼承人洪祺禎、洪祺祓召開臨時股東會，被控不法行使股東權利犯偽造文書罪，檢方偵查處分不起訴確定。洪火鐲的兒子洪祺祥聲請交付審判獲准，洪也向台北地檢署提告，檢察官偵查後追加起訴。

一、二審劉韋庭被判5月得易科罰金之刑，最高法院撤銷一、二審判決；北院更一審認為股東臨時會的記載等方式，未冒用他人名義填載，反而促使民事法院能清楚採認及進行法律評價，依事證不能證明劉韋廷犯罪，改判無罪。

檢察官上訴，劉韋廷辯稱自己僅是隨機指派受雇律師王奕仁擔任「洪祺祓之股東代理人」，同時為「洪火鐲之繼承人之股東代理人」，且世都公司已面臨無法正常繳納稅捐費用、帳戶遭凍結、不動產遭拍賣、無人代表公司與銀行續定租約窘境，有必要召開股東臨時會。

劉說，洪祺祥假藉不同意行使股權之名，故意干擾股東臨時會進行，他聲稱無須以違法方式進行股東臨時會，且會議召開非他一人的意見，他為協助洪祺禎召集股東臨時會，事前履行法律審查義務，屬律師業務上正當行為，應可阻卻違法。

高院認為，日月文化公司法人股東代表李傑儀、邱玉萍在股東臨時會頻表示反對意見，指名洪祺祥、洪祺福分別以存證信函、電子郵件於臨時股東會召開前明確表示不同意行使股權，但發言不僅遭洪祺禎阻止，王奕仁甚至以「沒有必要回答你的問題」迴避質問，劉韋廷則對發言置若罔聞，一邊以手勢示意事務所人員繼續會議，執意進行會議。

高院認為劉韋廷身為律師，不僅未加思索、互相討論，還全然未回應、置之不理，證明4名被告明知行使股權須得全體共同共有人同意，在未得洪祺祥、洪祺福同意下，卻仍如此，4人犯行使業務上登載不實文書罪。