詐公益補助款1202萬孔子傳人被起訴 主嫌各求刑6年、8年

中華仁德推廣協會時任理事長葉東燦、台灣社區關懷愛心服務協會第一任理事長蔡宗成等人，涉透過26個協會公益活動名義，向衛福部、台灣中油浮報支出，詐領補助款高達1202萬1千元，其中孔子第75代傳人孔祥科涉提供台灣儒學總會等協會文件給葉使用。台北地檢署今偵結依詐欺罪嫌起訴葉等8人，對葉、蔡2人具體求刑6年、8年徒刑。

檢方痛批，69歲葉東燦、60歲蔡宗成長期以26個協會中各項活動，向中油公司、衛福部、經濟部工業局、能源局及水利署，勞動部勞動力發展署、內政部、農委會、水土保持署、台灣自來水公司、台電公司等單位申請經費補助，獲准後以不實發票浮報支出，詐取金額高達1202萬1千元補助款，造成政策目的難以落實，法制觀念不足，雖2人坦承犯行，但仍未繳回犯罪所得，建請從重量刑，對蔡東燦求刑6年徒刑、蔡宗成8年徒刑。

檢方調查，蔡宗成曾是中華仁德協會、台灣社區關懷協會的第一任理事長，負責向立委請託取得推薦函、撰寫活動計劃書、相關核銷作業，葉東燦、蔡宗成2人均用他們兒子名字掛名其他協會理事長，實則由他們負責協會事務。孔祥科所屬協會包含台灣儒學總會等4個協會，中華髮容協會楊珮珊、楊成俊，台灣原住民愛加倍文教關懷協會鐘大偉，涉同意借用、提供所屬協會的資料給葉向公部門申請補助款。

起訴指出，2022年3月至2023年7月間，葉東燦在用愛傳遞居家照護暨節能減碳宣導、關懷銀髮居家照護等公益活動，涉取得空白收據，浮報各協會不實支出憑證，3600元主題背景板寫上採購價4萬至6萬元，每張不到25元海報印刷則報價200元至250元，市價約8千元的音響租借以2萬至6萬元不等價格採購；蔡宗成接手製作經活動計劃書、經費概算表，並取得立委推薦信還以利申請補助，2022、2023年間，以中華髮容協會等名義，申請補助款1202萬1千元。