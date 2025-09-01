首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

涉嫌國家核心關鍵技術的台積電2奈米洩密案，上周高檢署依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪，起訴3名內鬼工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，各求處7至14年重刑。全案今移審智慧財產法院，偵查中便遭收押的陳、吳、戈3人，容貌也首度曝光，稍晚法官將裁定3人是否續押。

檢方起訴指出，陳男曾擔任台積電12廠良率部門工程師，離職後至台積電半導體製造設備供應商、東京威力科創公司行銷部門任職，理應熟知台積電各項機密資訊保護措施及供應商保密約定。

不料陳男竟為替新東家東京威力，自去年下半年至今年上半年間，屢次利用與吳、戈男等台積電在職員工的舊日情誼，要求上述人等提供台積電核心秘密檔案，供陳男拍攝重製後，傳送給東京威力，用以檢討改進自身蝕刻機台。