台中男染八大理K人妻鬧出人命 綠帽夫提告 他反控「仙人跳」得賠

台中市朱姓男子與從事理容KTV的人妻有染，因朱不斷聯絡人妻時，被人妻丈夫發現，追問下才知人妻曾墮胎與朱的孩子，人夫得知此事後，與人妻離婚，還向二人提出侵害配偶權告訴，求償150萬元，法院審理時，朱辯與人妻無性關係，指控是「仙人跳」，法官發現，朱傳訊稱人妻「老婆」，甚至要人妻替他生小孩，判二人要賠20萬元。

判決指出，朱姓男子被一名人夫指控，涉嫌與從事八大行業理容KTV的妻子有染，因朱在2022年9月底時，不斷撥電話給妻子，人夫追問妻子後，妻子才透露，該月中旬時，曾經前往醫院墮胎，腹中的小孩是朱男的。

人夫在隔年與妻子離婚，也認為朱與妻子在婚姻存續期間不倫，涉侵害配偶權，提供朱與前妻的對話記錄作為證據，向朱與前妻求償150萬元。

台中地院審理時，朱男否認有侵害配偶權的行為，否認人妻墮胎的孩子是他的種，也稱他與人妻只有喝酒、聊天的關係，二人沒有性行為。

朱男還說，人妻腹中的小孩是被其他酒客帶出場後，發生關係而懷孕，縱使人夫有提供雙方對話記錄，但只因二人是酒客與理K小姐的關係，言談親密，但實際沒有發生性行為，人夫提告是「仙人跳」。

法官審酌，依照朱男與人妻的對話記錄中提到，人妻欲墮胎找朱男討論時，朱曾說「我很愛妳唷、任何事情一起面對、不用擔心太多」，人妻要朱陪同前往診所墮胎時，朱也稱呼人妻為「老婆」，人妻提到胎中小孩是朱男的時，朱還回「要幫我生就對了」，人妻也回「我想」等語。