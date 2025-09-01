資深員工向新同事索取個資稱會計需要 竟拿去訂購副業直銷品判3月

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

60歲謝姓女子在環保公司工作，她向新進的蔡姓女員工索取個資，並用個資訂購副業直銷公司商品，以自己為推薦人，藉此獲得直銷公司紅利；蔡女直到收到信用卡扣款失敗通知，才知道個資外洩報警，台南地院將謝女依犯非公務機關非法利用個人資料罪判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，謝姓女子是台南市永康區一間環保公司員工，但她2023年11月間加入美商商品直銷公司，作為副業；謝女為了要獲得直銷公司800元購物優惠，去年9月20日，向環保公司蔡姓女新進員工表示，會計請蔡女提供個人資料，可以寫給她。

蔡女是新人，對於資深的謝女毫無懷疑，將姓名、出生日期、電話號碼、身分證字號、地址等資料透過LINE提供給謝女；謝便將相關資料連同空白的直銷公司「顧客申請表」交出去，表示成功推薦顧客，要購買產品。不知情直銷公司人員填寫資料，協助訂購。

蔡女根本不知道謝女拿她的資料去購買商品，均未完成後續信用卡付款，直到收到直銷公司扣款失敗簡訊通知，才心覺有異報警；檢察官將謝女依違反個人資料保護法、偽造文書等罪提起公訴，聲請簡易判決處刑，其他不知情的直銷公司沈姓女子、張姓男子均不起訴。

法院審理時，謝女承認犯行，法院認定謝女屬一行為觸犯數罪名想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料罪處斷。

法院審酌，謝女假藉職務之便向蔡女取得個人資料，破壞蔡女信賴，造成蔡女隱私外洩後續心理創傷，並損害直銷公司對會員資格管理正確性；考量其承認犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、侵害法益程度、造成的損害，依犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑3月。

60歲謝姓女子在環保公司工作，她向新進的蔡姓女員工索取個資，並用個資訂購副業直銷公司商品，以自己為推薦人，藉此獲得直銷公司紅利。本報資料照片
