新北分署書記官涉擅查民眾個資 坦承犯行獲緩起訴

法務部行政執行署新北分署李姓書記官涉登載不實內容、蒐集黃姓民眾戶籍等個資；新北檢考量李男坦承犯行，近日依公務員假借職務上機會非法利用個資等罪，予緩起訴處分。

根據緩起訴書，李男自民國91年1月28日起至今，擔任新北分署書記官，知道使用新北分署資料查詢單查資料時，應以查詢業務上行政執行案件所需資料為限，並在查詢對象、查詢事由、執行案號等欄位填寫正確查詢事項。

李男明知，黃姓民眾個資非屬其執行法定職務查詢的必要範圍，卻在民國112年3月6日至113年2月23日間，在新北分署辦公室內，利用職務上機會，在新北分署資料查詢單公文書上，登載不實內容，並交給不知情專責人員，以此蒐集黃姓民眾戶籍、健保等個資。

李男自首並在偵訊中坦承不諱，檢方表示，李男涉犯行使公務員登載不實公文書罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，審酌他無前科也坦承犯行、深表悔悟，且黃姓民眾於偵查中表示同意給予李男緩起訴處分，因此，認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，李男收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，須向公庫支付新台幣10萬元。