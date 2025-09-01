摔倒拋飛男嬰致腦癱 保母判1年2月

高雄一名男嬰去年頭部重傷送醫，診斷有腦性麻痺、肢體癱瘓等重症，王姓保母被控施虐，檢方依妨害幼童發育等罪起訴；法官依法醫鑑定報告，認定男嬰腦部受傷應為意外摔倒所致，並非受虐，但王女確實造成男嬰受傷，依過失重傷害罪判一年二月。可上訴。

王女去年三月四日起受託白天照顧當時五月大男嬰，同年四月十日下午，男嬰母親前往接送時發現孩子意識模糊，癱軟無力，緊急送醫急救才脫離險境。

當時醫院兒虐小組依男嬰腦部傷勢，懷疑是遭外力猛烈搖晃所致，男嬰頭部撞擊堅硬物品，才出現急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、視網膜瀰漫性出血等狀況，需接受漫長觀察及復建治療。

檢方懷疑王女施虐，聲押獲准，但王女否認，稱摔倒才導致男嬰受傷，檢察官不採信，認為王女不滿男嬰哭鬧施加暴力，惡性重大，依重傷害、妨害兒童發育等罪提起公訴，建請法院從重量刑。

法院審理時王女仍否認施虐，稱當時抱著男嬰去洗屁股，採到濕抹布滑倒，她怕壓到男嬰，側身想保護他，結果又撞到螃蟹車才把人摔出去，沒有對男嬰施虐。

法官傳主治醫師作證，醫師認為男嬰腦部症狀是外力造成，研判是撞到東西或被東西敲打，若為拋摔應有其他傷勢，男嬰腦部受損狀況，屬常見兒虐腦傷。

但法官依據法醫研究所報告，認為受虐性腦傷雖常見硬腦膜下出血、視網膜出血等症狀，但也不能排除意外造成可能，檢方並未舉證王女有蓄意搖晃男嬰等行為，王女所說摔倒成傷並非不可信。

法官最後依據法醫報告認為男嬰腦部受傷應為意外摔倒所致，考量他今年五月診斷後仍有腦性麻痺、癲癇、運動及語言發展遲緩等症狀，持續接受復健治療，已達重大、難治程度，依過失重傷害罪判王女一年二月。