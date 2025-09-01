兒撞死人父頂罪 2審才自爆

戴姓男子三年前自首駕駛大貨車撞死騎機車蔡姓婦人，一審判刑一年十月，他上訴翻供稱當天開車的是十五歲兒子，「為保護兒子才冒名頂替」；高雄高分院詢問目擊證人認定嫌疑人與他不符，改判無罪。

二○二二年十月十三日下午三時許，蔡姓婦人騎車行經高雄楠梓區藍田路、大學西路口，與疑闖紅燈大貨車發生碰撞，蔡女倒地頭部外傷合併顱內出血與顱骨骨折，送醫急救三天不治；大貨車駕駛肇事後曾下車查看，隨即逃離。

戴姓男子事後向警方自首，稱是當天撞到蔡姓婦人的駕駛，警方製作筆錄後依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢方提起公訴；橋頭地院審理時，戴男與蔡女胞弟多次調解無法談妥金額，法官認為戴男僅有普通大貨車駕照，卻越級駕駛營業大貨車，案發當時闖紅燈肇事還肇逃，依過失致死、肇事逃逸罪合併判刑一年十月。

戴姓男子上訴，高雄高分院開庭時突翻供說當天開車的是他未成年的兒子，他是為了保護兒子，才冒名頂替；稱當天得知兒子撞死人，從新竹搭高鐵南下高雄，再趕到楠梓警分局自首。

二審合議庭傳喚案發當天報案目擊證人，由於戴姓男子左腳截肢，需靠助行器行走，但證人表示「下車者並未使用行動輔具」；戴男前妻證稱，戴要她先到現場，他會搭高鐵南下，她到場後只看到兒子跟一名移工。戴男兒子出庭證實，他撞到人後，爸爸叫他先謊稱司機不舒服離開現場，他會趕回高雄處理。

合議庭認定，戴男案發時人在新竹，為隱匿未成年兒子才趕到高雄頂替，撤銷改判無罪，仍可上訴。由於全案肇事人為戴男兒子，檢警另案偵辦。