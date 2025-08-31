快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

開欠稅賓士車賣菜 宜蘭執行分署獲報查封立即繳清

中央社／ 宜蘭31日電

宜蘭縣黎姓女子欠稅3萬元，名下賓士車日前停在路邊車格，法務部行政執行署宜蘭分署前往查封時，車主友人正在附近賣菜，上前表明他是賓士車使用者，立即繳清欠款。

宜蘭分署透過新聞稿指出，黎女因欠繳房屋稅、牌照稅新台幣3萬餘元，且數次通知都未繳納，宜蘭分署22日上午8時30分，透過路邊停車即時通報系統，得知黎女的賓士車停在宜蘭火車站附近的光復路停車格。

宜蘭分署會同縣府財政稅務局人員前往查封，執行當下，車主友人正在附近市場賣菜，得知消息後立即趕赴現場了解情形，這名友人表示，他是賓士車使用者，立刻前往宜蘭分署繳清欠款。

宜蘭分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理，移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境或拘提管收等強制措施。

宜蘭 車主 使用者

延伸閱讀

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9月1日降價賣

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

相關新聞

不滿妹婿說他欠人工程款 男朝住家丟鞭炮、作勢砸車還打人…犯2罪判刑

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，竟朝妹婿的住家丟點燃的鞭炮，還拿鐵槌作勢砸車，最後持鋁棒打傷妹...

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

虐嬰事證不足 高雄保母改依過失致重傷罪判1年2月

高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害...

2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天

蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦；偵訊...

桌遊店掩護讓玩家下注 橋頭地下百家樂賭場被抄了

高雄24歲孫姓女子以桌遊店當掩護經營職業賭場，孫女找來4名正妹當荷官，讓賭客下注百家樂，岡山分局獲報後，昨深夜直搗黃龍，...

嘉義醫療院所加入刑事鑑定意願低 原因出在：憂不理性報復

嘉義市今天舉辦醫法實務論壇，現場近150位醫事、律師及民眾參加，就醫療糾紛鑑定等相關議題座談。因醫師擔心不理性報復等，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。