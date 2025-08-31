開欠稅賓士車賣菜 宜蘭執行分署獲報查封立即繳清
宜蘭縣黎姓女子欠稅3萬元，名下賓士車日前停在路邊車格，法務部行政執行署宜蘭分署前往查封時，車主友人正在附近賣菜，上前表明他是賓士車使用者，立即繳清欠款。
宜蘭分署透過新聞稿指出，黎女因欠繳房屋稅、牌照稅新台幣3萬餘元，且數次通知都未繳納，宜蘭分署22日上午8時30分，透過路邊停車即時通報系統，得知黎女的賓士車停在宜蘭火車站附近的光復路停車格。
宜蘭分署會同縣府財政稅務局人員前往查封，執行當下，車主友人正在附近市場賣菜，得知消息後立即趕赴現場了解情形，這名友人表示，他是賓士車使用者，立刻前往宜蘭分署繳清欠款。
宜蘭分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理，移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境或拘提管收等強制措施。
