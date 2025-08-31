不滿妹婿說他欠人工程款 男朝住家丟鞭炮、作勢砸車還打人…犯2罪判刑

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，竟朝妹婿的住家丟點燃的鞭炮，還拿鐵槌作勢砸車，最後持鋁棒打傷妹婿。法官審理後，認定郭男犯恐嚇危害安全罪，判刑3月，另犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金11萬元。全案可上訴。

判決指出，郭男去年6月17日打電話給陳姓妹婿，恫嚇要到新北市金山他的家丟鞭炮，並會砸他的車子。當晚9時30分，郭男到妹婿的住家樓下，將點燃的鞭炮丟向妹婿住家的2樓陽台，還拿出鐵鎚作勢砸車。陳男到屋外後，被郭男持鋁棒打傷。

陳男和妻子向警方報案，警方通知郭男到案說明後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴郭男涉犯恐嚇危害安全罪和傷害罪。

基隆地方法院審理時，郭男坦承案發當天打電話給妹婿時，有說要朝他家丟鞭炮及砸車，當晚也有到妹婿的屋外，將點燃的鞭炮丟向陳家，持鐵鎚作勢砸車，但只是一時氣憤而已，我沒有恐嚇犯意。

法官指出，刑法恐嚇罪是指使人心生畏怖為目的，通知將加害意思即成立。郭男以言語通知陳男要到他的住處丟鞭炮、砸車，已足使陳男對自身和財產安全感到不全，況且郭男也真有持鐵鎚作勢砸車行為，事後以無主觀恐嚇犯意抗辯，難以採信。

傷害罪部分，郭男在檢方偵查及法官審理時均坦承罪行，並與陳姓妹婿夫妻證述情節相符，另有錄影畫面截圖、行車紀錄器畫面截圖、現場照片、台大金山分院診斷證明書、傷勢照片等事證，足認郭男犯傷害罪。

法官指出，郭男先前已因違反家庭暴力防治法，被判應執行有期徒刑5月入監，2023年3月30日出獄。5年內又故意再犯本案，符合累犯要件。審酌郭男兩度故意犯家庭暴力案件，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官說，郭男正值青壯年，有相當社會工作歷練，應能理性處理與家庭成員間糾紛，卻對妹婿及妹妹施以言語及肢體暴力行為，參酌犯後態度，犯罪動機、目的、手段、所受刺激及被害人受害程度等情狀，恐嚇危害安全罪判刑3月，傷害罪處拘役20日，均得易科罰金，以1千元折算1日。