聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，竟朝妹婿的住家丟點燃的鞭炮，還拿鐵槌作勢砸車，最後持鋁棒打傷妹婿。法官審理後，認定郭男犯恐嚇危害安全罪，判刑3月，另犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金11萬元。全案可上訴。

判決指出，郭男去年6月17日打電話給陳姓妹婿，恫嚇要到新北市金山他的家丟鞭炮，並會砸他的車子。當晚9時30分，郭男到妹婿的住家樓下，將點燃的鞭炮丟向妹婿住家的2樓陽台，還拿出鐵鎚作勢砸車。陳男到屋外後，被郭男持鋁棒打傷。

陳男和妻子向警方報案，警方通知郭男到案說明後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴郭男涉犯恐嚇危害安全罪和傷害罪。

基隆地方法院審理時，郭男坦承案發當天打電話給妹婿時，有說要朝他家丟鞭炮及砸車，當晚也有到妹婿的屋外，將點燃的鞭炮丟向陳家，持鐵鎚作勢砸車，但只是一時氣憤而已，我沒有恐嚇犯意。

法官指出，刑法恐嚇罪是指使人心生畏怖為目的，通知將加害意思即成立。郭男以言語通知陳男要到他的住處丟鞭炮、砸車，已足使陳男對自身和財產安全感到不全，況且郭男也真有持鐵鎚作勢砸車行為，事後以無主觀恐嚇犯意抗辯，難以採信。

傷害罪部分，郭男在檢方偵查及法官審理時均坦承罪行，並與陳姓妹婿夫妻證述情節相符，另有錄影畫面截圖、行車紀錄器畫面截圖、現場照片、台大金山分院診斷證明書、傷勢照片等事證，足認郭男犯傷害罪。

法官指出，郭男先前已因違反家庭暴力防治法，被判應執行有期徒刑5月入監，2023年3月30日出獄。5年內又故意再犯本案，符合累犯要件。審酌郭男兩度故意犯家庭暴力案件，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官說，郭男正值青壯年，有相當社會工作歷練，應能理性處理與家庭成員間糾紛，卻對妹婿及妹妹施以言語及肢體暴力行為，參酌犯後態度，犯罪動機、目的、手段、所受刺激及被害人受害程度等情狀，恐嚇危害安全罪判刑3月，傷害罪處拘役20日，均得易科罰金，以1千元折算1日。

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，朝妹婿的住家丟鞭炮，作勢砸車，並持鋁棒打傷妹婿。基隆地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判刑3月，傷害罪處拘役20日，得易科罰金。本報資料照片
郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，朝妹婿的住家丟鞭炮，作勢砸車，並持鋁棒打傷妹婿。基隆地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判刑3月，傷害罪處拘役20日，得易科罰金。本報資料照片

恐嚇 法官 傷害罪 家庭暴力

相關新聞

不滿妹婿說他欠人工程款 男朝住家丟鞭炮、作勢砸車還打人…犯2罪判刑

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，竟朝妹婿的住家丟點燃的鞭炮，還拿鐵槌作勢砸車，最後持鋁棒打傷妹...

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

虐嬰事證不足 高雄保母改依過失致重傷罪判1年2月

高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害...

2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天

蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦；偵訊...

桌遊店掩護讓玩家下注 橋頭地下百家樂賭場被抄了

高雄24歲孫姓女子以桌遊店當掩護經營職業賭場，孫女找來4名正妹當荷官，讓賭客下注百家樂，岡山分局獲報後，昨深夜直搗黃龍，...

嘉義醫療院所加入刑事鑑定意願低 原因出在：憂不理性報復

嘉義市今天舉辦醫法實務論壇，現場近150位醫事、律師及民眾參加，就醫療糾紛鑑定等相關議題座談。因醫師擔心不理性報復等，嘉...

