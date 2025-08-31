快訊

虐嬰事證不足 高雄保母改依過失致重傷罪判1年2月

中央社／ 高雄31日電

高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害致人重傷罪，判處王女1年2月徒刑。

高雄地檢署當時調查認為，王女涉嫌因不滿嬰兒哭鬧並猛力搖晃男嬰，害其頭部撞擊堅硬物品，致男嬰頭部受創，產生肢體偏癱無力等重傷害；檢方審酌王女僅因男嬰哭鬧即施加暴力，惡性重大，建請法院從重量刑，以彰法紀。

高雄地方法院判決書說明，法官依證人證詞及法務部法醫研究所鑑定報告書等事證，認為男嬰顱骨骨折為「外傷性」，而受虐性腦傷雖常見有硬腦膜下出血等症狀，但不能排除可能是因「意外而致男嬰頭部遭外力撞擊」所造成，且相關事證不足證明王女有猛力搖晃或故意撞擊男嬰頭部等行為。

法官綜合相關事證認為，王女是在抱著男嬰行走時，因故摔倒而脫手將男嬰摔出，致其頭部撞擊堅硬物體，造成男嬰腦性麻痺、癲癇、運動及語言發展遲緩等狀況，須長期接受治療與復健，男嬰所受傷害已達「重大」程度；另外，法官審酌王女未與男嬰家屬達成和解或賠償等情況，依過失傷害致人重傷罪，處王女1年2月徒刑。全案可上訴。

高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害致人重傷罪，判處王女1年2月徒刑。示意圖／Ingimage
高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害致人重傷罪，判處王女1年2月徒刑。示意圖／Ingimage

法官 復健 語言 骨折 保母 嬰兒

